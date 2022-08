Arni 9-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen angefahren In Arni ist ein Kind beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren worden. Es hat sich dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Zürcherstrasse in Arni. Ein neunjähriger Knabe sei dort auf dem Trottoir dieser Strasse entlang gegangen, um sie danach beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Hedingerstrasse zu überqueren.

Ein Lieferwagen oder Lastwagen, der in Richtung Oberlunkhofen unterwegs war, hielt vor dem Fussgängerstreifen an. Während der Knabe die Fahrbahn überquerte, nahte in Gegenrichtung ein Opel heran. Dieser wurde von einem 40-jährigen Mann gelenkt und erfasste den Neunjährigen. Der Bub wurde zu Boden geschleudert. Der Knabe kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand gemäss Angaben der Kantonspolizei Sachschaden von rund 1000 Franken.

Inzwischen war das andere, nicht direkt beteiligte Fahrzeug weitergefahren. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) bittet den Fahrer, sich zu melden. Er lenkte einen Liefer- oder Lastwagen, schreibt die Polizei. (cri)

