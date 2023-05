Aristau Mit einem Quiz ging es durch das frisch sanierte Schulhaus: Das sind die Änderungen Im Juni 2022 war der Baustart für die Aufstockung sowie die umfangreiche Sanierung des Schulgebäudes in Aristau. Dafür zogen Schülerinnen und Schüler in Container und andere Räumlichkeiten der Gemeinde um. Am Samstag wurde die Einweihung gefeiert.

Die Schülerinnen und Schüler trugen mit eigenen Darbietungen zur Feier bei. Bild: Verena Schmidtke

Bereits von aussen wirkt das rundum sanierte und aufgestockte Schulhaus mit seiner schönen Holzfassade freundlich und modern. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte haben sich einiges überlegt, damit Besucherinnen und Besucher das Gebäude noch besser kennen lernen können: An der Eingangstür verteilen zwei Kinder ein Quizheft und Kugelschreiber.

Dabei gilt es kniffelige Fragen zu lösen wie: «Wie viele Kissen hat die Leseecke in Zimmer 14?» Und auch: «Was bekommt ein Kind, wenn es beim Geburtstagswürfeln eine Sechs würfelt?» Bald sind viele Erwachsene in den verschiedenen Räumen konzentriert dabei, diese und weitere Fragen zu beantworten.

Gemeindeammann Erwin Gerber (rechts) überreicht Schulleiterin Beatrice Wolter symbolisch den Schlüssel für die Schulanlage. Bild: Verena Schmidtke

Es ist definitiv eine gute Möglichkeit, das erweiterte Schulhaus genau in Augenschein zu nehmen. Innen ist es hell, die Wände sind weiss, dazu Schilder und der neue Lift in einem kräftigen Violett gehalten. Die Klassenräume bieten viel Platz und dazu moderne Hilfsmittel, wie beispielsweise digitale Tafeln.

Höhere Schülerzahlen und neue Anforderungen an den Unterricht

Über die Einweihungsfeier, zu der viele Leute erschienen sind, freuen sich Gemeindeammann Erwin Gerber und Werner Müller, Präsident der Baukommission. Die Planungen zur Schulraumerweiterung habe es bereits 2020 gegeben, schaute Gerber zurück. Müller fügt hinzu: «Mit den wachsenden Schülerzahlen hätten wir spätestens 2023 dringend mehr Platz benötigt.»

Helle Klassenräume und moderne Hilfsmittel erleichtern den Schulalltag. Bild: Verena Schmidtke

Ausserdem haben sich die Anforderungen an den Schulunterricht in den letzten Jahren verändert. Es braucht mehr Raum für Gruppenarbeiten und es ist Barrierefreiheit gefordert. Diesen Ansprüchen genügte das Schulhaus nicht mehr. Gemeindeammann Gerber erzählt: «Die Schulanlage wurde 1969 eingeweiht. 1987 erfolgte eine Erweiterung nach Süden für weitere Klassenräume. Schliesslich wurden 2014 und 2015 neue Räumlichkeiten in die bestehende Bausubstanz eingebaut.»

Die Gemeindeversammlung hat im November 2020 den Planungskredit genehmigt, anschliessend setzte der Gemeinderat die Baukommission für das Vorhaben ein. «An der Sommergemeinde 2021 wurde der Projektumfang mit einem Gesamtbetrag von 3,3 Millionen Franken beschlossen», so Erwin Gerber. Der Baustart erfolgte im Juni 2022, das Projekt umfasste die Erweiterung des vorhandenen Schulraums mittels einer Aufstockung sowie Anpassungen in den übrigen Schulräumen.

«Mit der Aufstockung ist das Schulhaus sichtbarer geworden»

«Hinzu kam eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle», informiert Werner Müller. «Wichtige Punkte waren ausserdem Energieeffizienz und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung.» Dazu sei eine Solaranlage auf dem Dach montiert worden.

Das frisch sanierte und erweiterte Aristauer Schulhaus wurde am Samstag der Bevölkerung vorgestellt. Bild: Verena Schmidtke

Der Gemeindeammann stellt fest: «Das war ein grosser Aufwand, aber nach sieben Monaten Bauzeit konnten ab Januar nach und nach die Schülerinnen und Schüler wieder im Schulhaus unterrichtet werden.» Besonders freuen sie sich über die schöne Holzfassade, die sich gut in der Umgebung mache, so Gerber. «Mit der Aufstockung ist das Schulhaus sichtbarer geworden», merkt er an.

In den vergangenen Wochen wurden noch einige letzte Arbeiten gemacht. «Es stand noch ein Gerüst und am Donnerstag wurde der Rasen eingesät», erzählt Gerber zufrieden lächelnd. Die Schulraumerweiterung überzeugt auch die, welche es alltäglich betrifft, die Schülerinnen und Schüler. «Es ist megaschön geworden, weil es nun viel grösser ist», sagt Vivienne, 13. Dem pflichtet Melanie, 10, bei. Sie weist zu den grossen Fenstern: «Genau, und der Ausblick von hier ist auch megaschön.»