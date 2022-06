Aristau Jetzt sind sie in 10 Minuten in Muri – das Murimoos hat 50 neue Velos kaufen können Die alten Velos bestanden teilweise nur noch aus Ersatzteilen. Und das Murimoos ist zu Fuss schon etwas weit ab vom Schuss. Jetzt sind die Klientinnen und Klienten wieder mobiler. Denn das Murimoos werken und wohnen hat 50 neue Fahrräder für sie angeschafft.

Beat Brunner (Murimoos, links) nimmt per Handschlag die 50 neuen Velos von Philipp Lötscher (Lötscher Moto Velo) in Empfang. zvg

Nach langem Warten durch coronabedingten Ausverkauf ist das Murimoos nun mit einer ganzen Flotte von 50 neuen Fahrrädern ausgestattet worden. Sie werden den Klientinnen und Klienten abgegeben, damit diese an ihren Arbeitsort auf dem Areal, nach Muri und in die Umgebung fahren können. «Dank der neuen Fahrräder erhalten die Klientinnen und Klienten mehr Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit und tun etwas für ihre Gesundheit» heisst es in der Medienmitteilung aus dem Murimoos.

Werkstattleiter Beat Brunner berichtet: «Die zeitgemässen Fahrräder sorgen für sichere und unabhängige Mobilität und erleichtern den Alltag. Die alten Fahrräder sind in die Jahre gekommen und waren teils aus allen möglichen Ersatzteilen zusammengebaut.»

Auch Geschäftsführer Michael Dubach freut sich: «Wir sind enorm dankbar für die grosszügige Unterstützung bei der Beschaffung der Fahrräder durch AKB Impuls, die Albert und Ida Nüssli-Stutz-Stiftung, eine weitere Stiftung und Lötscher Moto Velo. Dank ihnen konnte das Projekt realisiert werden.» Es ermögliche «eine selbstbestimmte Mobilität und ein Stück Lebensqualität für unsere Klientinnen und Klienten».

Lötschers freuen sich mit den Klientinnen und Klienten

Lötscher Moto Velo aus Muri unterstützte die Fahrradbeschaffung. «Es bedeutet uns viel, eine sinnstiftende Institution wie das Murimoos mit qualitativ hochwertigen Fahrrädern auszurüsten», erzählen Philipp und Jacqueline Lötscher. Sie ergänzen: «Wir selbst verbringen gerne Zeit in diesem Naherholungsgebiet, auf dem Spielplatz oder im Restaurant beim Brunch.»

Auch die Klientinnen und Klienten sind gespannt auf die Fahrräder: «Ich freue mich enorm, mit einem neuen Fahrrad unterwegs zu sein. Das gibt mir ein sicheres Gefühl und ich kann nun flexibler nach Muri fahren», erzählt eine Klientin. Mit dem Fahrrad sind die rund 3 Kilometer gut in 10 Minuten zurückzulegen.

Der Verein Murimoos werken und wohnen bietet Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit psychischer oder leicht körperlicher Beeinträchtigung. Rund 120 Klientinnen und Klienten sind in den verschiedenen Betrieben tätig. (az)