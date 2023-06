Aristau Hoher Sachschaden: Mercedes kracht in alte Scheune Eine Person wurde verletzt als ein Mercedes in Aristau in eine Scheune fuhr. Wie es zum Unfall kam, wird nun ermittelt.

Mitten in der Nacht krachte ein Mercedes in eine Scheune. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, kam das Auto in einer Kurve von der Strasse ab und wurde erst durch das alte Gebäude gebremst. Eine Person wurde verletzt und ins Spital eingeliefert.

Totalschaden: Der Mercedes war nicht mehr zu retten. Bild: Kapo AG

An der Scheune sei hoher Sachschaden entstanden und auch der Mercedes erlitt Totalschaden. Wie es aber zum Unfall kam, ist noch unklar. Zur Klärung hat die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet, die Ermittlungen laufen. (zen)

Auch die Scheune wurde beim Unfall schwer beschädigt. Bild: Kapo AG

