Aristau «Durch Ihr Verhalten wurde das Leiden eines Tieres verlängert»: 52-jährige Autofahrerin lässt Reh nach Unfall liegen Eine Frau fährt an einem Abend in Januar in Aristau ein Reh an. Weil sie den Unfall erst der Polizei meldet, als sie das Tier 15 Stunden später tot auffindet, wird sie vom Bezirksgericht Muri schuldig gesprochen.

Auf der 80er-Strecke zwischen Ottenbach und Birri kollidierte ein Auto mit einem Reh. Ob das Tier sofort starb oder zuerst leiden musste, ist nicht klar. Archivbild: Melanie Burgener

Springt ein Wildtier auf die Strasse, können meist auch die vorsichtigsten Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr bremsen. Kollisionen mit Rehen oder Füchsen sind deshalb keine Seltenheit. Laut dem Bundesamt für Umwelt wurden im Jahr 2021 in der Schweiz 8303 Rehe und 6752 Füchse im Strassenverkehr getötet.

Nicht einberechnet sind jene Fälle, die nicht gemeldet werden. Dabei macht sich strafbar, wer einen Unfall mit einem Tier nicht meldet. Das muss nun Marjia (Name geändert) erfahren. Daran ändert auch ihre Einsprache gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten nichts.

Weil sie nach einer Kollision mit einem Reh nicht angehalten und den Vorfall erst 15 Stunden später gemeldet hat, wird sie vom Bezirksgericht Muri verurteilt. Dass sie nach dem Unfall im vergangenen Januar unter Schock gestanden habe, lässt Gerichtspräsident Markus Koch nicht gelten.

«Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen»

Marjia wohnt in Einsiedeln. Für einen Spaziergang war sie am Abend des 7. Januars in der Nähe von Ottenbach unterwegs. Anschliessend habe sie noch Bekannte in Fislisbach besuchen wollen. Sie fuhr in ihrem Ford mit 80 km/h auf der Strecke Richtung Birri. «Plötzlich wurde es laut, so als hätte es eine Kollision gegeben. Im Augenwinkel habe ich ein Tier gesehen. Aufgrund seiner Grösse ging ich von einem Reh aus», erzählt die 52-Jährige.

Auf die Frage, weshalb sie nicht angehalten habe, wenn sie den Zusammenstoss doch bemerkt habe, antwortet sie: «Ich stand unter Schock. Und ich wollte nicht alleine im Dunkeln aussteigen.» Sie sei danach nicht nach Fislisbach, sondern direkt nach Hause gefahren. «Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, es liess mir keine Ruhe. Am Morgen ging ich zurück, um das Reh zu suchen.»

Fünf bis zehn Meter neben der Strasse fand sie das tote Tier. Dessen Hinterläufe waren gebrochen, über Nacht hatte sich ein Fuchs an seinem Hals zu schaffen gemacht.

Wie lange musste das verletzte Reh leiden?

Angeklagt wurde Marija einerseits, weil sie durch die Unterlassung einer Meldung ein Tier vernachlässigt hat. Andererseits wird ihr pflichtwidriges Verhalten nach Verkehrsunfall ohne Personenschaden vorgeworfen. Letzteres streitet die gebürtige Osteuropäerin auch nicht ab. Dass sie jedoch der Tierquälerei bezichtigt wird, liess sie nicht auf sich sitzen. Als Mutter und Angestellte im Gesundheitsbereich sei sie ein verantwortungsbewusster Mensch, beteuert sie.

Bezüglich Tierquälerei fordert auch Marijas Anwalt einen Freispruch. «Das Tierschutzgesetz wird nur verletzt, wenn das Reh leiden musste. Doch in der Anklage wird festgehalten, dass man nicht weiss, ob das der Fall war, oder ob das Tier direkt gestorben ist», führt er aus.

Es ist zwar nicht klar, ob das Reh unmittelbar tot war. «Was aber der Fall ist: Sie haben den Unfall nicht gemeldet, obwohl Ihnen bewusst war, dass sie ein Tier verletzt haben», sagt Richter Koch. «Durch Ihr Verhalten wurden die Schmerzen und das Leiden des Tieres verlängert.» Marija hätte im nächsten Dorf anhalten oder von zu Hause aus die Polizei oder den Wildhüter anrufen können.

Markus Koch spricht Marjia der versuchten vorsätzlichen Vernachlässigung eines verletzten Tieres und des pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden schuldig. Die von der Staatsanwaltschaft geforderten 30 Tagessätze à 200 Franken reduzierte er auf 30 à 160 Franken bedingt auf zwei Jahre. Dazu kommen eine Busse von 1000 und eine zweite von 200 Franken sowie die Gerichts- und Polizeikosten in der Höhe von 1110 Franken.