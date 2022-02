Aristau Doppelt so schnell wie erlaubt – Raser ausserorts mit 167 km/h geblitzt In Aristau wurde am Donnerstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein Automobilist mit 167 km/h gemessen. Die Polizei hat eine Strafuntersuchung nach dem Rasertatbestand eröffnet.

Mit einem Radargerät führte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagnachmittag auf der Zürcherstrasse zwischen Aristau und Ottenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Kurz nach 15 Uhr erfasste das Messgerät einen VW Golf mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h.

Als Lenker ermittelte die Polizei einen 24-jährigen Zuger. Sie holte ihn noch am selben Nachmittag am Wohnort ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung nach dem sogenannten Rasertatbestand. Die Kantonspolizei nahm dem 24-Jährigen zudem an Ort und Stelle den Führerausweis ab.

