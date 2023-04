Aristau Die Kompostieranlage beim Murimoos boomt – doch die Waage für die Lastwagen ist zu klein Immer mehr Grüngut wird zur Kompostier- und Biogasanlage im Murimoos gebracht. Zudem werden die Lastwagen immer grösser. Deshalb braucht die Institution nun eine neue Waage. Zuerst muss die Bevölkerung jedoch einer Umzonung zustimmen.

Die alte Waage bei der Kompostieranlage des Murimoos (hinter den weissen Heuballen) muss ersetzt werden. Die Neue kommt entlang der Strasse auf der Wiese zu stehen. Bild: Melanie Burgener

Seit fast 40 Jahren wird im Murimoos Festmist und Grüngut der umliegenden Gemeinden zu Kompost verarbeitet. Seit 2018 betreibt das Murimoos, das auf dem Gemeindegebiet Aristau liegt, zudem eine Biogasanlage, die diese Biomasse in Strom und Wärme umwandelt.

In deren Anfängen musste Geschäftsführer Michael Dubach die Gemeinden noch dazu aufrufen, ihr Grüngut beim Murimoos zu entsorgen. Das hat sich unterdessen geändert, die Anlieferungen steigen an. Und sie werden zunehmend in grösseren Lastwagen hergebracht. Das hat zur Folge, dass die bisherige Waage für die Transportfahrzeuge nicht mehr ausreicht. Eine neue, grössere muss her.

Sicherheit der Besuchenden und Mitarbeitenden gefährdet

Die jetzige Waage ist zehn Meter lang und für viele Lastwagen zu kurz. Eine leichte Hochversetzung sorgt zudem dafür, dass sie nicht eben auffahren können und häufig beschädigt werden. Weiter ist die Waage so positioniert, dass die Lastwagen nach dem Wägen rückwärts über die Strasse fahren müssen. «Dies birgt ein grosses Sicherheitsrisiko bezüglich des Fuss- und Veloverkehrs der Besucher und Vereinsangehörigen», wird im Planungsbericht zum Projekt ausgeführt.

Die neue Waage soll in der Nähe der alten zu stehen kommen. Weil dieser Streifen Land jedoch in der Naturschutzzone liegt, muss nun eine Umzonung vorgenommen werden. Screenshot: Planungsbericht

Zusätzlich zur neuen Brückenwaage braucht es also auch einen neuen Standort. Auf dem Gelände des Murimoos gibt es nur einen Platz, der sich dafür eignet. Dieser befindet sich auf der Wiesenfläche gleich neben der jetzigen Waage.

Nur dort ist sie in der Nähe der Kompostieranlage und ermöglicht es, ungefährliche Wendemanöver auszuführen. Weil sich dieser Streifen Land in der Naturschutzzone befindet, ist nun eine Teiländerung des Kulturlandplanes nötig.

Beanspruchte Naturschutzfläche wird kompensiert

Konkret heisst das: Jener 280,70 Quadratmeter grosse Abschnitt, auf dem die Waage zu stehen kommen soll, wird aus der Naturschutzzone aus- und einer Bauzone zugewiesen. Als Ausgleich soll die Schutzzone am südlichen Ende verlängert werden.

Auf diesem zusätzlichen Streifen soll eine blumenreichen Frommentalwiese angelegt werden. Ausserdem ist eine Pufferzone aus Gehölz und Spierstauden geplant, die den Naturschutzbereich von der Strasse und deren Einflüsse abgrenzen soll.

Auszug aus dem Planungsbericht: Die Spezialzone (rosa) und die Naturschutzzone (hellgrün) sind von der Teiländerung betroffen. Die zu ändernden Bereiche 1 (Erweiterung Spezialzone) und 2 (Erweiterung Naturschutzzone) sind rot markiert. Screenshot Planungsbericht

Im Planungsbericht wird zudem begründet: «Das hohe Gewicht des Mehrwertes für den Verein Murimoos und die Stabilität des Betriebs, welche durch den Neubau der Waage verbessert wird, steht der sehr geringen Baufläche der Waage von 280,70 Quadratmetern gegenüber.»

Die Fläche werde jedoch mehr als gleichwertig kompensiert, indem die kommunale Naturschutzzone durch die geplanten Massnahmen neu auch die gesamte Fläche der Biodiversitätsförderfläche mit abdecken werde.

Schlussendlich entscheidet die Bevölkerung

Weil die neue Waage dringend benötigt wird, wurde diese Teiländerung Kulturplan der laufenden Gesamtrevision der Aristauer Nutzungsplanung vorgezogen. Die Entwürfe und der Vorprüfungsbericht sind bis am 8. Mai auf der Gemeindeverwaltung und auf der Gemeindewebsite anzusehen.

Währenddessen können interessierte Personen im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Hinweise und Vorschläge einreichen. Die Teiländerung wird schlussendlich durch die Gemeindeversammlung beschlossen.