Aristau Bucher wird neuer Trainer der Ringerstaffel und splittet sich bei seinen Jobs Der erst 26-jährige Merenschwander Michael Bucher übernimmt die Trainingsleitung der RS Freiamt. Er tritt in die Fussstapfen von Marcel Leutert. Für Bucher wird es ein Tanz auf mehreren Hochzeiten.

Michael Bucher (rechts) wirkte schon letzten Herbst als Trainer- und Betreuer-Stellvertreter in der Nationalliga A, jetzt wird er Freiämter Cheftrainer. Wolfgang Rytz

Bekannt als «Michi» Bucher, braucht der neue Trainer der Ringerstaffel (RS) Freiamt in der Szene niemandem vorgestellt zu werden. Die Aargauer Ringerhochburg hat für die Neubesetzung des wichtigsten sportlichen Amtes wie angekündigt eine bewährte Kraft gewählt.

Obwohl der Merenschwander Ringer erst 26 Jahre alt ist, gehört Bucher auch als Funktionär bereits zu den Routiniers. Der gelernte Elektroinstallateur wirkt im Ringsport nahezu als Profi, obwohl er gesundheitsbedingt vor fünf Jahren aus dem Nationalkader ausgetreten ist. Stattdessen ist er inzwischen Jugendverantwortlicher der RS Freiamt und Leiter des Regionalen Leistungszentrums Aristau.

Der Tanz auf sechs Hochzeiten

«Michi» Bucher soll in drei Wochen an der GV der RS Freiamt als neuer Trainer gewählt werden. Das ist Formsache. Mehr interessiert, welche bisherigen Aufgaben der Nachfolger von Marcel Leutert aufgibt. Die überraschende Antwort lautet: «keine».

Beruflich will er weiterhin im Stundenlohn bei der Beltech in Muri und auf dem elterlichen Hof mit Schweinemast arbeiten. Das dürfte im Nebenamt erfolgen, denn fürs Ringen steht der fleissige Merenschwander künftig in vierfacher Funktion im Einsatz.

Neu liegt die Priorität auf der Trainerrolle. Trotzdem will er noch selber auf der Matte kämpfen. «Da habe ich noch nicht abgeschlossen und liebe das Ringen zu sehr», sagt er. Auch als Jugendverantwortlicher der RS Freiamt tritt er (noch) nicht ab. Allerdings hat er für diese Aufgabe mit Gabriel Vollenweider und Joel Meier zwei Kräfte, die ihm die Trainingsleitung des Nachwuchses abnehmen. Schliesslich bleibt Michael Bucher Leiter des Leistungszentrums.

«Ich bin mir bewusst, dass ich in grosse Fussstapfen trete»

Weil er zuletzt als Ringer gesundheitsbedingt keine Schlüsselrolle innehatte und nicht Familienvater ist, fiel die Wahl auf ihn statt auf den favorisierten Pascal Strebel. Der Olympiaringer und zweifache Vater bleibt Leistungsträger in der ersten Mannschaft.

«Ich bin mir bewusst, dass ich in grosse Fussstapfen trete», sagt Michael Bucher zur Trainernachfolge von Marcel Leutert. Er lässt sich nicht auf die Frage ein, ob er jetzt Willisau als Meisterteam entthronen will.

Stattdessen sagt er zu seiner Zielsetzung: «Ein regelmässiger Medaillengewinn ist meine Erwartung. Ob mein Wunsch eines Titelgewinnes in Erfüllung geht, hängt von der Bereitschaft aller Ringer ab.» Dazu führt Bucher in den nächsten Wochen Einzelgespräche. Als «lieben» Trainer sieht er sich nicht: «Ich bin zwar kein Vulkan wie Marcel, aber ich kann auch anders, wenn's drauf ankommt.»