«Personal kann sich wehren»

Für den Bereich Sicherheit in der Gemeindeverwaltung Muri ist seit dem 1. Januar Dominik Holderegger von der Regionalpolizei Muri zuständig. Für den entsprechend ausgebildeten Wachtmeister mit besonderen Aufgaben (Wm mbA) bedeutet dies eine zusätzliche Herausforderung, nebst seiner Tätigkeit bei der Repol. Er legt grossen Wert auf die Schulung des Verwaltungspersonals in den verschiedensten Sicherheitsbelangen.

Knauf statt Türfalle

Die Palette der Sicherheitsmassnahmen reicht in Muri von der Liftrettung bis zu Samariterkenntnissen. Auch der Umgang mit sogenannt «schwieriger Kundschaft» ist ein Thema. Nach konkreten Verteidigungsmitteln befragt, sagt Holderegger nur: «Das Personal kann sich wehren...»

Das Team in der Gemeindeverwaltung Aristau kann sich an seinen Arbeitsplätzen sicher fühlen. «Der Schalterraum ist durch Glasscheiben und Türen gesichert. Dort befindet sich an jeder Türe ein Knauf anstelle einer Türfalle.

Das heisst, es wird ein Schlüssel zum Öffnen der Türen benötigt», sagt Gemeindeschreiberin Patricia Winterberg. Für sie ist nebst der Sicherheit von Personen auch der Schutz von Daten und Dokumenten ein Thema. Einen versierten Ansprechpartner hat die Gemeindeverwaltung in Sicherheitsfragen bei der Regionalpolizei Muri. Intern sei Gemeinderat Werner Müller mit dem Bereich Arbeitssicherheit betraut, erklärt die Gemeindeschreiberin.

«Wir sind gewappnet»

«Bei uns geht es friedlich zu und her», sagt Lukas Jansen, Gemeindeschreiber in Fischbach-Göslikon. «Die grossen Überfälle ereignen sich ohnehin nicht auf Gemeindeverwaltungen. Sicher nehmen auch wir eine Risikoabschätzung vor und sind gewappnet. Das ist jetzt schon, im alten Gemeindehaus, der Fall, und das wird erst recht im neuen Gemeindehaus so sein, das wir am 28. März beziehen können», führt er weiter aus.

Dort sei die Schalteranordnung entsprechend geplant worden und die Türen zu den Büroräumlichkeiten liessen sich nur mit einem Schlüssel öffnen. Die Gemeinde Fischbach-Göslikon arbeite im Übrigen mit einem Sicherheitsbeauftragten zusammen und überprüfe die Situation laufend, so der Gemeindeschreiber.

Bürostuhl ist kein Leiterersatz

Zum Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz zählt natürlich auch das Thema Unfallverhütung. Wie sich gezeigt hat, ist das Personal in den angefragten Gemeinden diesbezüglich instruiert. Zwar ist nicht überall ein externer Berater engagiert worden, der für die Verwaltung ein Arbeitssicherheitssystem erarbeitet hat, wie es in der Gemeinde Besenbüren der Fall war.

Dennoch dürfte das Bild von der Lehrtochter, die auf dem Bürostuhl steht und an der Deckenlampe das Leuchtmittel auswechselt, endgültig der Vergangenheit angehören. Für solche Fälle gibt es in den Gemeinden zum Beispiel den geschulten Hauswart, der über das entsprechende Arbeitsgerät (Leiter) verfügt.