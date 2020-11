Anschluss an Muri entlastet Lehrer

Es handle sich um eine Zeiterscheinung, mit der Waltenschwil nicht alleine sei, sagt Gemeindeammann Simon Zubler. Die Rede ist von Primarschulklassen, in denen vor allem seit der Abschaffung der Einschulungsklassen Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen gleichzeitig betreut werden. Darunter auch besonders auffällige oder solche mit einer Lernschwäche.

Der Vertrag mit Muri kann jährlich gekündigt werden

Damit die Lehrpersonen bei dieser Aufgabe und bei der Lösung allfälliger anderer sozialer Probleme in ihren Klassen künftig auf fachliche Unterstützung zählen können, soll per 1. Februar 2021 in Waltenschwil die Schulsozialarbeit eingeführt werden. Über diesen Antrag der Gemeinde und der Schulpflege stimmt die Bevölkerung an der kommenden Einwohnergemeindeversammlung am 27. November ab. Geplant ist laut Zubler eine Teilzeitstelle von 30 Prozent. Diese werde jedoch nicht von der Gemeinde selbst besetzt, wie der Gemeindeammann weiter erklärt.

Wie andere Gemeinden will sich auch Waltenschwil dem Kompetenzzentrum Schulsozialarbeit der Gemeinde Muri anschliessen. «Das hat grosse Vorteile. Neben der Personalsuche müssen wir bei einem Ausfall nicht selbst für Aushilfe sorgen», sagt Simon Zubler. Jährlich würde das die Gemeinde 44400 Franken kosten, jedoch in jedem Jahr im Rahmen des Budgets erneut festgelegt und genehmigt werden. «Und der Vertrag mit Muri kann jährlich gekündigt werden», so Zubler.

Verlegung der Kanalisation ist reine Formsache

Weiter stimmt Waltenschwil am 27. November über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 250000 Franken für die Verlegung der öffentlichen Kanalisationsleitung ab. Diese befindet sich im Gebiet Juch, genau dort, wo die Firma Heim AG einen unterkellerten Anbau zwischen ihrer bestehenden Schreinerei und dem erworbenen Gebäude, der ehemaligen Schreinerei Portmann, plant. «Das ist ein rein formeller Beschluss. Die Gemeinde ist dazu verpflichtet, diese Leitungen zu verlegen», erklärt Zubler. Denn laut Gesetz müssen öffentliche Abwasserleitungen, die sich auf einem privaten Grundstück befinden, weichen, wenn die Besitzer das Grundstück nutzen wollen. In diesem Fall würde die öffentliche Kanalisation überbaut. Bis auf bestimmte Ausnahmen sei das aber rechtlich nicht erlaubt.

Überschuss soll in eine Vorfinanzierung fliessen

Wie in vergangenen Jahren kann die Gemeinde auch 2019 mit einem Überschuss abschliessen. Damit dieser nicht ins Eigenkapital fliesst, von wo er nur ausgebucht werden kann, wenn ein kommendes Jahr negativ abschliesst, wird an der «Gmeind» über eine Vorfinanzierung für die Aussensanierung der Bann­egg-Halle entschieden. Diese Methode wandte die Gemeinde bereits für die bevorstehende Sanierung des Schulhauses an.

Die Gemeindeversammlung findet um 20 Uhr in der Ban­n­egg-Halle unter den aktuellen Schutzmassnahmen statt. In derselben Woche, am 23. November, treffen sich auch die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger. Sie beschliessen unter anderem, ob Simon Zubler und seine Kinder Fiona und Gian ins Ortsbürgerrecht aufgenommen werden. «Meine Frau ist bereits seit Geburt Ortsbürgerin», so Zubler.