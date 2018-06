Der Angeklagte trat vor dem Bezirksgericht Bremgarten sehr selbstbewusst und wortgewandt auf. Der aus dem Balkan stammende Milovan (Name geändert) hat in seinem bisherigen Leben schon einige Stationen hinter sich. So hielt er sich in Deutschland auf, verfügt über die österreichische Staatsangehörigkeit und lebt seit 2012 mit seiner Frau und zwei Kindern, Geschwistern, Eltern und vielen Verwandten in der Schweiz. Persönlich gehe es ihm inzwischen wieder gut und finanziell besser, zumal auch seine Frau über eine Teilzeitstelle verfüge. Er beziehe keine Sozialhilfe mehr und habe einen 60-Prozent-Job mit Aussicht auf eine hundertprozentige Anstellung ab Juli, gab er zu Protokoll.

«Ich weiss, dass ich grosse Fehler begangen habe, als ich mich in einer Zwickmühle befand und nicht mehr wusste, wie ich meine Familie ernähren sollte. Ich fiel immer tiefer und geriet auf Abwege. Aber ich habe viel daraus gelernt und werde in Zukunft darauf bedacht sein, mit dem Gesetz nicht mehr in Konflikt zu kommen», betonte der reuige Sünder. Milovan machte von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu seinen begangenen Straftaten zu verweigern.

Verstoss gegen Ausländergesetz

Von der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten werden dem Beschuldigten mehrfache Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz zur Last gelegt sowie mehrfaches Beschäftigen von Ausländern ohne entsprechende Bewilligung in der Schweiz. Um für sich günstige Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen, hat er fünf Landsleute auf dem Balkan angeworben und ihnen bei der Einreise in die Schweiz geholfen. Er habe diesen eingeschleusten Personen im Herbst 2017 im Freiamt eine Unterkunft beschafft und dafür von jedem 300 Franken verlangt, so die Anklage.

Dann habe er sie für diverse Arbeitseinsätze auf eigene Rechnung an verschiedenen Orten als Putzkräfte eingesetzt, obschon sie weder über eine Bewilligung der Migrationsbehörde noch über eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung verfügten. Der Angeklagte habe von Anfang an die Absicht gehabt, mit den für Reinigungsarbeiten angeheuerten Landsleuten für sich selber einen Gewinn zu erzielen.

Ebenfalls im Herbst vorigen Jahres hat Milovan vier Betrügereien mit einem Gesamtdeliktsbetrag von rund 30'000 Franken begangen. Er machte sich ferner der Gehilfenschaft zu einem Betrugsversuch schuldig, er ist angeklagt wegen Urkundenfälschung und einer falschen Anschuldigung.

Es werden noch Strafregisterauszüge aus Deutschland angefordert, weshalb Gerichtspräsident Peter Turnherr das Urteil aussetzte. «Der Fall ist deshalb noch nicht spruchreif», sagte er.