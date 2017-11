Mit sehr viel Liebe zum Detail und noch mehr Herzblut hat die Trachtengruppe Merenschwand ihren diesjährigen Heimatabend geplant, gestaltet und durchgeführt. Schon das Eintrittsbillett verbindet den Besucher mit dem angekündigten Theaterstück «Es folgeschwers Teschtamänt». An einer feinen, rot-weissen Kordel hängt ein Papier-Medaillon, auf welchem das Emblem der Trachtengruppe als Siegel prangt.

Auf diese Weise notariell beglaubigt, betritt der Zuschauer die Mehrzweckhalle in Merenschwand, bestellt beim wieselflinken Turnvereinservice einen herzhaften Spiessbraten mit Kartoffelsalat und gönnt sich dazu ein passendes Getränk. Nach einem leckeren Stück Kuchen vom Dessertbuffet, allenfalls begleitet von einem «Trachtenkafi», erhält das wohlige Gefühl im Magen noch Verstärkung von der Bühne her, denn da steht jetzt der Trachtenchor und intoniert unter der Leitung von Beatrice Braunwalder «I wünsche Dir» und «s’Träumli». Dem bekannten Schlager der Boss-Buebe hat der Chor noch eine selber gedichtete Strophe angefügt, die auf den Inhalt des Theaterstücks anspielt: Man wähnt sich am Ziel all seiner Wünsche, man schwimmt in Geld und Luxus und wacht dann plötzlich auf, um zu merken, dass alles nur ein Traum war.