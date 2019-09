«Wir sind sehr zufrieden, wie es am Bahnhof vorwärtsgeht», machte Gemeindeammann Arsène Perroud den beteiligten Unternehmen und Bauleuten ein Kompliment. Die erste Bauphase für die Neugestaltung von Bushof und Bahnhofplatz sowie die Realisierung einer unterirdischen P+R-Anlage sei gut verlaufen und mittlerweile fast abgeschlossen. Die ersten Resultate der Umgestaltung kann man bereits da und dort sehen.

Bahnhofzufahrt nur noch über die Bahnhofstrasse

Jetzt, erklärte Perroud an einer Medienorientierung, erfolge der zweite Schritt, und dieser mache eine grosse Verkehrsumstellung nötig. Ab dem 29. September kann nur noch über die Bahnhofstrasse zum Bahnhof gefahren werden. Von der Alten Bahnhofstrasse her ist das nicht mehr möglich, weil die Aargauerstrasse vom Individualverkehr nur noch in Richtung Post befahren werden kann.

Dieses Einbahnregime gilt für die Busse nicht. Sie können auf der Aargauerstrasse in beide Richtungen verkehren. Damit das mit dem Einbahnregime aufgeht, wird für sie eine Lichtsignalanlage eingerichtet.

Die Umstellung bedingt auch Änderungen für die Bushaltestellen. Mit Ausnahme der Regionalbuslinie 346 (Wohlen-Villmergen-Dottikon-Dintikon), deren «Bahnhof» sich weiterhin auf der Unteren Farnbühlstrasse befindet, halten alle Busse wieder auf der östlichen Seite der Gleise, in den Bereichen Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse und Güterschuppen. Damit wird die Umsteigesituation für die Busbenützer wesentlich verbessert.

Schülerinnen und Schüler können die regulären Buslinien wieder normal benützen, das Umsteigen am Bahnhof entfällt. Vorübergehend wieder geschlossen wird allerdings die neue Unterführung West. Weil in ihrem Bereich keine Busse halten, fällt das allerdings kaum ins Gewicht.