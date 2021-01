Eine unerwartete Reparatur am Auto: Das ist oft der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. «Solche und ähnliche Fälle hatten wir oft in der vergangenen Zeit», bestätigt Anita Noll vom kirchlichen regionalen Sozialdienst Wohlen. Die Beratungsstelle der katholischen Kirchgemeinden wird von Caritas Aargau geführt und steht allen Hilfesuchenden offen. Seit Ausbruch der Coronapandemie hat sich die Nach­frage nach Hilfe akzentuiert. Wer vorher knapp kalkulieren musste, dem geht wegen Kurzarbeit oder Arbeits­losigkeit Ende des Monats das Geld aus. «Am schwersten trifft es Alleinerziehende und Menschen, die vorher in Kurzarbeit beschäftigt waren und nun ihre Arbeitsstelle verloren haben», so Noll. Ihnen stehe nun weniger Geld zur Verfügung bei gleichbleibenden Ausgaben, verdeutlicht sie die Situation.