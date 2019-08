Das Zamba Loca war eigentlich ein Dorffest. Nicht eine verstaubte, traditionsträchtige Volksversammlung, sondern ein verrücktes, anarchisches, alternatives Fest, das im Zeichen des friedlichen Beisammenseins und der Liebe stand.

Dieses Jahr war reich an lokalen Angeboten: Die Rockband Messer überzeugte auf der Nebenbühne in den späten Nachtstunden am Samstag, während die legendäre Freiämter Band NH3 das Publikum am Donnerstag vergnügte.

Aber auch die auswärtigen Bands auf der Main Stage überzeugten mit einem vielfältigen Angebot an Rock, Electro und Reggae. Die Newcomers Weird Fishes aus Basel schnupperten an einer grossen Bühne und überraschten mit ihrem unklassifizierbaren Stil, während erfahrene Performers aus Schweden, Südafrika und der Schweiz die Menschen bewegten.