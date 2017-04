Der Baukredit von 4,8 Mio. Franken (brutto) ist im November 2016 von der Gemeindeversammlung bewilligt worden, die öffentliche Auflage hat im März/April stattgefunden. Am 1. Juni um 16 Uhr soll das Projekt FeuerWerk, der kombinierte Bau von Feuerwehrmagazin und Werkhof, nach 30 Jahren Planung mit dem Spatenstich definitiv starten. Vorausgesetzt, die Gemeinde kann bis dahin die zwei noch hängigen Einsprachen erledigen. «Sonst», erklärte Gemeindeammann Michel Christen an einer Medieninformation zur Gemeindeversammlung vom 19. Mai, «machen wir vorab lediglich den Spatenstich, beginnen mit dem Bau jedoch erst, wenn wir uns mit den beiden Einwendern geeinigt haben.»

An der Gmeind wird die Behörde eine Jahresrechnung 2016 vorlegen, die nur in Teilbereichen merklich vom Voranschlag abweicht. Der erfreulichste Unterschied betrifft den Ertragsüberschuss von rund 28 000 Franken. Budgetiert worden war noch mit einem Aufwandüberschuss von knapp 26 000 Franken, das Ergebnis ist somit um rund 54 000 Franken besser als erwartet. Zum guten Ergebnis beigetragen haben einerseits eine hohe Ausgabendisziplin, anderseits aber auch Faktoren, welche die Gemeinde nicht direkt beeinflussen kann, so etwa der Beitrag an den Kanton für die Lehrerlöhne, der um 71 000 Franken tiefer ausgefallen ist als veranschlagt.

Beim Mehraufwand stechen die Ausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit ins Auge. Hier sind die Ausgaben um 55 000, beziehungsweise 59 000 Franken höher ausgefallen als erwartet. Laut Christen sieht es nicht so aus, als ob diese Kosten in absehbarer Zeit wieder sinken würden, im Gegenteil.

Über die Hälfte unbeeinflussbar

Der Betriebsaufwand der Gemeinde Waltenschwil ist von 7,715 Mio. Franken im Jahr 2015 auf 8,451 Mio. Franken im Jahr 2016 gestiegen. Mit 4,6 Mio. Franken sind über die Hälfte Ausgaben, die von der Gemeinde in ihrer Höhe nicht beeinflusst werden können. «Wir sparen, wo immer es möglich ist, doch der Spielraum für uns ist sehr klein», sagte der Gemeindeammann dazu.

Mit der Finanzlage der Gemeinde ist er zufrieden: «Wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber wir können uns doch einigermassen gut behaupten.»

An der Gemeindeversammlung präsentiert der Gemeinderat auch verschiedene Kreditabrechnungen. Von besonderem Interesse ist dabei jene über den Ersatz der Transportleitung Juch. Statt wie veranschlagt 165 000 Franken hat die Gemeinde hier 229 000 Franken investieren müssen. Die hohe Kostenüberschreitung basiert weitgehend auf Auflagen der SBB. Beim Bau mussten zusätzliche Sicherheitsmassnahmen getroffen werden, die alleine rund 40 000 Franken gekostet haben.

Traktandiert ist an der Gmeind weiter die Überarbeitung verschiedener Reglemente sowie ein Kredit von 260 000 Franken (brutto) für die Anschaffung eines neuen Pikettfahrzeuges für die Feuerwehr. Unter «Verschiedenem» wird der Gemeinderat unter anderem über die zunehmenden Vandalenakte im Dorf informieren und die Bevölkerung bitten, diesbezüglich die Augen offen zu halten.