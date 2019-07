eine Kneipp-Anlage, eine neue Einfahrt auf das Areal, ein Naherholungs- und Begegnungspark mit integriertem Hirschpark sowie die Öffnung des vorhandenen Dienstleistungsangebots für Interessenten ausserhalb des Hauses – das Altersheim Obere Mühle in Villmergen will kurz-, mittel- und langfristig verschiedene Projekte in Angriff nehmen.

Im aktuellen Leitbild sind die verschiedenen Kernanliegen dieser Strategie festgehalten. Das Altersheim Obere Mühle will langfristig finanziell unabhängig und attraktiv bleiben und dafür gegebenenfalls auch strategische Partnerschaften eingehen. Ziel sei es, erklärte das oben erwähnte Trio an einem Treffen mit der AZ, zu einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte zu werden und einen aktiven Beitrag im Bereich Wohnen, Pflegen und Betreuen von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu leisten.

Dasselbe Paket will man auch den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Überbauungen anbieten, die in unmittelbarer Nähe zum Altersheim geplant sind. Auf dem Sprüngli- und dem Färbiareal will die Xaver Meyer AG rund 70 Wohneinheiten realisieren. Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Bauherrin und der Oberen Mühle ist in Vorbereitung. «Wir beschreiten hier neue Wege. Doch wir sind überzeugt, dass wir damit unsere Institution stärken können», erklärten Lauper, Busslinger und Breitschmid.

Bereits gut funktioniert auch ein Mahlzeitendienst für die Region. Laut Marianne Busslinger werden aktuell rund 100 Mahlzeiten pro Monat ausgeliefert, Tendenz steigend. Ebenfalls gut genützt wird auch das Angebot, für private Anlässe von der Infrastruktur der Oberen Mühle zu profitieren.

Man kann – beispielsweise – in der Cafeteria ein Familienfest feiern, sich aber auch das Essen dafür nach Hause liefern lassen.Die Dienstleistungen will man ausbauen, ohne sich deshalb in finanzielle Abenteuer stürzen oder den Personalbestand aufstocken zu müssen: «Wenn wir solche Aufträge mit unseren eigenen Leuten nicht mehr stemmen können, setzen wir temporäre Kräfte ein», sagt Manfred Breitschmid.

Infrastruktur wird ausgebaut

Kurz vor der Umsetzung steht das neue Gastrokonzept «Aperto». Die Generalversammlung des Vereins hat dafür 570 000 Franken bewilligt. Ziel ist es, mit dem Umbau des Erdgeschosses zum einen die internen Abläufe zu optimieren, zum andern aber vor allem auch, die Obere Mühle noch mehr zu öffnen. Realisiert wird ein Selbstbedienungsrestaurant, das am Tag geöffnet ist und abends als Eventlokal gemietet werden kann.