Bertha Suter mag es, von früher zu berichten. Sie sitzt in ihrem Zimmer im Alterswohnheim St. Martin in Muri, vor sich auf dem Tisch eine Amaryllis, die bald schon blühen wird, an der Wand ein Wäscheständer, voll beladen mit selbst genähten und bemalten Leinenhandtüchern. «Über 600 Stück habe ich davon gemacht, als ich noch zu Hause wohnte. Alle habe ich verschenkt», erzählt sie stolz. «Und seit ich vor knapp einem Jahr hier eingezogen bin, sind es sicher auch schon wieder 60, 70 Stück geworden.» Die mit Vögeln, Blumen, Hirschen und anderen hübschen Motiven, die sie oft von Servietten abzeichnet, bemalten Handtücher seien wunderbare Weihnachtsgeschenke. «Die Leute sagen immer, Esswaren und dergleichen hätten sie genug, und die Tüechli kann man ja lange gebrauchen.» Schon ist sie mitten im Thema drin, von dem sie anfangs meinte, es gäbe gar nicht so viel zu erzählen. Die Kinder mussten in die Scheune Bertha Suter war das drittälteste von zwölf Kindern. Sie wuchsen auf einem Bauernhof vis-à-vis der heutigen Firma Leuthard in Merenschwand auf, «‹i de Gass›, wie man früher sagte». Während das Christkindli kam, mussten die Kinder immer in die Scheune hinüber, dem Vater mit den Tieren helfen. «Wir hatten allerhand Tiere: Pferde, mit denen ich immer gefuhrwerkt habe, Kühe, Schweine, Hühner, Katzen und einen Hund, den Bari.» An Letzteren erinnert sie sich sehr gut. «Bari war der einzige Hund bei uns draussen, der hat die ganze Gass bewacht. Ich weiss noch, einmal wollte mitten in der Nacht ein Doktor zu einer Nachbarin. Bari hat das nicht zugelassen. Erst, als ihn der Nachbar nach Hause geschickt hat, durfte der Doktor zum Haus.» Bari sei 22 Jahre alt geworden. «Wir waren alle sehr traurig, als wir ihn abtun mussten.»

Am 24. Dezember waren immer alle beisammen: die zwölf Kinder, Mutter und Vater. «Die Knechte waren nie da, die kamen aus dem Dorf und gingen daheim feiern. Und die Grosseltern blieben bei sich oben.» Jedes Kind erhielt ein Geschenk. «Für die Mädchen gab es ein Röckli oder ein Scheubeli, für die Buben Hosen oder ein Hömmli. Die Mädchen haben jeweils der Mutter beim Nähen geholfen.» Andere Geschenke gab es nicht. Dafür einen schönen Baum, über den sich alle freuten: «Daran hingen Schoggelädli, Sterne, später dann selbst gebastelte Strohsterne und natürlich Kerzli, die waren ja schier das Wichtigste.» Und zu Essen gab es stets das Feinste, was der Hof hergab: «Speck und Bohnen oder Schinken oder Voressen mit Teigwaren oder Hördöpfel und natürlich viel Gemüse. Und wir haben selbstverständlich viel gebacken: Birewegge, Lebkuchen, Torten und zu Neujahr gab es immer Eierzöpfe», weiss Bertha Suter noch. Und wenn die Familie dann nach der Mitternachtsmesse aus der Kirche zurück war, gab es noch Kafi oder etwas Süsses. «Nur die, die am Morgen wieder in den Stall mussten, gingen nicht zur Mitternachtsmesse, sondern dann eben am Morgen um 9 Uhr in die Messe.»