Als erste Frau im Kelleramt: Diese Feuerwehrfrau wird neue Vize-Kommandantin der Feuerwehr

In der Schweiz betrug Ende des vergangenen Jahres der Personalbestand aller Feuerwehren 81295 Personen, wie ein Blick in die offizielle Feuerwehrstatistik zeigt. Aufgeteilt in 72925 Männer und 8370 Frauen. Der Frauenanteil in den Feuerwehrorganisationen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent an und liegt neu mit 10,3 Prozent erstmals über der Marke von 10 Prozent. Im Vergleich mit den anderen Kantonen nimmt der Aargau eine Vorbildfunktion ein. Hier beträgt die Frauenquote hohe 17,4 Prozent. Fast jeder fünfte Aargauer Feuerwehrangehörige ist weiblich. In absoluten Zahlen sieht das Verhältnis 9353 Männer gegenüber 1968 Frauen aus. Schweizweit steht nur noch der Kanton Schaffhausen (19,7 Prozent) besser da. Schlusslicht ist der Kanton Tessin, wo nur 3,5 Prozent der Feuerwehrleute Frauen sind. (rib)