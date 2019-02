«Es war ein kalter, schneereicher Winter, und längst vorher schon hatten die Jungburschen, die sich am Holzschlitteln zu beteiligen gedachten, ihre einfachen Schlitten instandgesetzt», schrieb Walter Stäger im Freiämter Kalender aus dem Jahr 1979. Er gehörte zu den Bauernburschen, die 1891 auf dem Villmerger Berg Holz fällten. Sobald es schneite, wurden die Stämme auf den Schlitten festgebunden und abtransportiert. «Umso mehr Schnee, umso besser wurde der Schlittweg und der Rummel konnte beginnen.»

Die Villmerger Männer hievten die Stämme auf die Schlitten. Erreichen konnte eine Fuhre ein Gewicht von bis zu acht Zentner, was ungefähr 8000 Kilogramm entspricht. Dann wurde das Zugseil umgelegt, man rückte den Schlitten «hin und her, um ihn vom Fleck zu bringen.» Weil die Strasse am Anfang kaum gebahnt war, bestand keine Gefahr, dass sich der Schlitten zu schnell beschleunigte. Aber schon nach wenigen Tagen war die Fahrbahn glatt und vereist. «Jetzt machte so eine Fahrt ein anderes Gesicht», erinnerte sich Stäger. «Immer schneller und schneller mit den Beinen sperrend, schleifend und lenkend sauste man, hoch den Schnee aufwirbelnd.»

«Seltener gab es Tote»

Als 18-Jähriger sei er gerne bei etwas «so Burschikosem, Interessantem und Abenteuerlichem» dabei gewesen, so Stäger. Er wollte ein Holzschlittler sein, obwohl ihm beide Eltern davon abrieten. Zu recht, denn der «fragwürdige Sport», wie Stäger das Holzschlitteln selber bezeichnete, war gefährlich.