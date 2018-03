Hochachtung für die Schwestern

Beide beurteilen den Wechsel ähnlich wie ihre ehemalige Arbeitskollegin. Auch für sie war der Übergang zur weltlichen Führung offensichtlich keine epochale Wende, sondern lediglich einer von vielen wichtigen Schritten in der Entwicklung der Stiftung, die weit über die Region hinaus einen guten Ruf geniesst.

Den hatte sie schon damals, wie aus den Ausführungen von Aldo Gaus und Jürg Cescato hervorging. Beide bekundeten Hochachtung für die Arbeit der Ingenbohler-Schwestern, die bis heute in Bremgarten tätig sind. Wenn auch nicht mehr mit 50 bis 60 Ordensfrauen, sondern lediglich noch als Quartett. «Ich habe nie den Eindruck gehabt, die Schwestern seien mit der Führung des Heims überfordert. Sie haben stets sehr viel und sehr gute Arbeit geleistet», lobte Aldo Gaus.

Er erinnerte sich aber auch daran, dass die zivilen Angestellten, die mehr und mehr rekrutiert wurden, um die steigenden Aufgaben bewältigen zu können, oftmals vorerst etwas Mühe mit der Schwestern-Gemeinschaft bekundeten, weil ihnen das religiöse Verständnis fehlte. Das habe sich allerdings jeweils schnell ergeben, weil die Ordensfrauen sich nie abgeschottet hätten und sehr unkompliziert auch im Umgang mit weniger religiös geprägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewesen seien.

«Man hat es einfach gemacht»

Schwester Deborada, die das Heim bis zur Anstellung von Manfred Breitschmid, dem ersten weltlichen Leiter, führte, hatte damals ein arbeitsintensives Doppelmandant. Sie war einerseits für die Institution St. Josef verantwortlich, anderseits als Oberin auch für die damals noch gegen 40 Ordensschwestern. «Man hat nicht gefragt, man hat es einfach gemacht», sagte sie dazu im Rückblick.

Und Schwester Elia, die ebenfalls lange als Heimleiterin tätig war, erklärte: «Ich habe in Ingenbohl auch einmal gesagt, so gehe es nicht mehr, bin aber auf kein Gehör gestossen. So haben wir halt weitergewurstelt und das gemacht, was wir machen konnten.»

Eines ist allen vier Schwestern, die am Gespräch teilgenommen haben gemeinsam: Die Institution in Bremgarten lag und liegt ihnen am Herzen. Es ist zu spüren, dass die Arbeit mit behinderten Menschen für sie nie eine Belastung, sondern eine Lebensaufgabe gewesen ist. Sie sind sehr zufrieden damit, wie es heute läuft. Der Übergang damals sei problemlos erfolgt: «Dasch ned so kompliziert gsii», lachte Schwester Wiborada. Und fügt an: «Mit em Breitschmid hämmer säb mol halt au en guete Entscheid troffe.»