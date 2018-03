150 «Knutschkugeln» aus der Nachkriegszeit – BMW Isettas, Messerschmitt und Heinkel Kabinenroller, Fulda- und Goggomobils und viele weitere einst bekannte Marken – können an drei Tagen rund um die Wohler Bleichi, auf Ausfahrten in der Region oder am Sonntag, 29. April, am GP Mutschellen bestaunt werden.

Das Treffen findet seit 1976 in der Regel alle vier Jahre statt, und seit damals stehen die gleichen Leute hinter dem Anlass – eine engagierte, eingeschworene Truppe um den Sarmenstorfer Bernhard Taeschler.

Alles Micro-Car-Fans mit viel Benzin und Zweitaktöl im Blut. «In den 70er-Jahren haben sich ein paar gute Freunde jeweils am Donnerstag im Hotel Delphin in Meisterschwanden zu einem ‹Herrenabend› getroffen, über Gott und die Welt diskutiert und natürlich Benzingespräche geführt», erinnert sich Taeschler an den Ursprung des heutigen Grossanlasses.

Knutschkugel löst Boom aus

Er habe damals in St. Gallen studiert und dort einen Messerschmitt Kabinenroller entdeckt und spontan gekauft: «Das Ding war zwar in einem desolaten Zustand, aber immerhin habe ich es damit von St. Gallen nach Sarmenstorf geschafft», lacht Taeschler im Rückblick.

Seine Mutter habe beim Anblick des kleinen Gefährts zu ihm gesagt: «Jetzt spinnsch!» Doch bei seinen Kollegen hätte die Knutschkugel pure Begeisterung ausgelöst: «Praktisch alle machten sich umgehend auf die Suche nach ähnlichen Gefährten, und bald standen an unserem Herrenabend nicht mehr alte rostige Peugeots auf dem Delphin-Parkplatz, sondern Messerschmitts, BWM-Isettas und Heinkel. Die meisten davon in einem eher schlechten Zustand, aber dafür waren diese Gefährte zu jener Zeit noch für wenig Geld zu haben.»

Es habe sich eine richtige Dynamik entwickelt. Man habe gemeinsam nach Kabinenrollern gesucht und sie auch mit vereinten Kräften restauriert.

1976 gab es ein erstes Treffen am Hallwilersee: «Vor dem Hotel Delphin standen knapp vier Dutzend Micro Cars, die meisten aus der Schweiz, aber auch ein paar aus Deutschland. Weil mich der Virus gepackt hatte und ich mich überall über die Ursprünge dieser Autos informierte, hatte ich recht schnell auch Kontakt zur damals noch kleinen internationalen Szene gefunden.»

Im Gegensatz zu heute, wo die meist perfekt restaurierten Gefährte auf Anhängern oder in Transportern zu den Treffen gebracht werden, sind vor 42 Jahren noch alle aus eigener Kraft ins Seetal gerollt: «Ich mag mich an einen Studenten erinnern, der mit einem Fulda-Mobil vorgefahren ist und darin sogar übernachtet hat, zusammen mit seinem Hund», lacht der Sarmenstorfer.