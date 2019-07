Auch am dritten Tag hat die bbz Bike-Gruppe grosses Wetterglück gehabt. Wie schon am Sonntag in Mols regnete es am Montag auch in Studen am Arlberg noch beim Frühstück in Strömen. Und wie am Tag zuvor war es exakt zur Abfahrt trocken.

Mit lediglich 91 Streckenkilometern stand am Montag eine relativ kurze Etappe auf dem Programm. Doch sie hatte es in sich: Gleich vor dem Hotel warteten die letzten Kehren hinauf auf den 1800 Meter über Meer gelegenen Arlbergpass. 400 Höhenmeter waren auf den ersten 6,5 Tageskilometern zu bewältigen. Und am Schluss gings noch mal kräftig zur Sache: Von Martina an der Engadiner Grenze zu Österreich bis nach Nauders warteten im Schlussanstieg weitere 400 Höhenmeter. Insgesamt haben die 21 bbz-Bikerinnen und Biker am Montag 1871 Höhenmeter bewältigt. Entsprechend stolz waren alle auf ihre Leistung.

Heute Dienstag wartet auf der Etappe nach Auer / Ora im Südtirol lediglich noch der vergleichsweise harmlose Schlussanstieg (200 Höhenmeter) auf den Reschenpass. Dann gehts die nächsten Tage mehr oder weniger nur noch talwärts.

Bis jetzt ist, abgesehen von kleineren Zwischenfällen, alles nach Plan verlaufen. Zu verdanken ist das der tadellosen Organisation vom Ehepaar Monika Hafner und Martin Erne. Hafner lehrt am bbz Italienisch und Französisch, Erne Sport und Deutsch. Beide investieren einen Riesenaufwand in die Vorbereitung und opfern für die Tour jeweils zwei Wochen Ferien.

