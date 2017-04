Mehrmals wurde auch im Freien gespielt. So auch im Bullinger-Jahr 2004, als man mit einem Stück des grossen Reformators aus Bremgarten gedachte. Bei der Premiere fiel übrigens der Strom tatsächlich aus – während einer geschlagenen halben Stunde in der ganzen Stadt. Jahre zuvor stand das Kellertheater an einem Wendepunkt. Die Auflösung des Theatervereins konnte knapp abgewendet werden. Vorstandsmitglied Kurt Reber ordnete den Betrieb und gab dem Theater neue organisatorische Strukturen.

Bärfuss, Favre, Hohler als Gäste

Den 25. Geburtstag des Theaters verpasste man. Man holte das Jubiläum erst im 33. Jahr nach – mit dem Antikriegsstück «Lysistrate» des alten Griechen Aristophanes. 2012 beteiligte sich das Kellertheater am Freiämter Landschaftstheater «Mit Chrüüz und Fahne» zum Zweiten Villmerger Krieg von 1712. Jetzt, im 50. Jahr, feiert das Theater. «Fiire» heisst deshalb auch die szenische Hommage, die am 22. April zum letzten Mal auf dem Spielplan steht. Am 4. Mai kommt ein bekannter Schriftsteller ins Kellertheater: Lukas Bärfuss. Der 80-jährige, weltbekannte Schweizer Perkussionisten Pierre Favre ist am 27. Mai zu bewundern, ein paar Tage später, am 1 Juni, ist Franz Hohler für eine Lesung zu Gast in Bremgarten.