Alpabzug auf den Philippinen: Auswanderin feiert Weihnachtsfest mit Schweizer Traditionen

In den Shoppingmalls werden Weihnachtslieder gespielt und Dekorationen funkeln von den Wänden. Auch die ersten Weihnachtsfeste finden bereits Wochen vor den eigentlichen Festtagen statt. «Man trifft sich mit Freunden und tauscht Geschenke aus. Man lädt sich gegenseitig für Drinks oder zum Essen ein. Anschliessend wird getanzt oder Spiele gespielt», erzählt Maria Brumann. «Die Atmosphäre ist ganz anders hier, sehr fröhlich. In der Schweiz ist es eher ernst.»

Längst hat sich Maria Brumann an die Traditionen der Filipinos gewöhnt – auch an die künstlichen Bäume zu Weihnachten. «In den ersten drei, vier Jahren habe ich Weihnachten in der Schweiz vermisst. Aber jetzt nicht mehr», sagt sie. An einigen Bräuchen aus ihrer Heimat, dem Freiämter Reusstal, hält sie nach wie vor fest. «Im letzten Jahr habe ich den ganzen Baum nur mit Strohsternen geschmückt, die ich von Anna Hoppler aus Rottenschwil habe. In manchen Jahren hänge ich auch Glassterne aus der Glasi Hergiswil auf.»

Aufgestellt wird der Christbaum in ihrem Haus, entgegen dem Philippinischen Brauch, erst am 1. November. «Und Anfang Dezember beginne ich dann mit den Guetzli. Zehn Sorten mache ich jeweils und auch Birnenweggen. Am 6. Dezember backen wir Grittibänze», erzählt sie. «Ich bin eben eine sehr Traditionelle», fügt sie mit einem Lachen an.

Theateraufführungen in Schweizer Atmosphäre

Und weil Maria Brumann Traditionen so gerne mag, pflegt sie diese Erinnerungen aus ihrer Heimat auch ausserhalb der Weihnachtszeit. «Ich habe sogar eine Freiämter Werchtigstracht hier», erzählt sie stolz. Ausserdem sei sie lange im Vorstand und sogar auch Präsidentin eines Schweizerklubs auf den Philippinen gewesen. Mit dieser Zeit verbindet sie bis heute viele schöne Erinnerungen.

«Der 1. August war für mich immer heilig. Einmal haben wir einen Alpabzug nachgestellt», erzählt sie lachend. «Mit den Kindern habe ich Stöcke mit Kuhköpfen und Blumen drauf gebastelt. Der Vorstand ist dann mit Treicheln mitgelaufen. Die habe ich aus der Schweiz mitgebracht.» Auch Theaterstücke hätten sie aufgeführt. «Einmal ‹Vo Luzern gäge Wäggis zue›, samt Kapellbrücke als Bühnenbild. Ein anderes Mal haben wir Wilhelm Tell aufgeführt.» Zu den Theateraufführungen seien auch immer viele Filipinos gekommen. «Im Bowlingklub, wo wir die Aufführungen hatten, war alles aus Holz und es entstand eine richtige Schweizer Atmosphäre. Und das Essen war auch immer sehr gut.»

Die Liebe zur Heimat lässt sie regelmässig in die Schweiz reisen. Normalerweise kommen Maria Brumann und ihr Mann einmal im Jahr in die alte Heimat und besuchen ihre Verwandten in Oberlunkhofen. Dann freut sie sich am meisten auf die Berge. «Und auf das Reusstal mit dem Wald und den saftigen Wiesen.»

Corona bringt Traditionen der Filipinos durcheinander

In diesem Jahr ist jedoch alles etwas anders. «Wir waren bis im Juni in Quarantäne. Das bringt alles durcheinander.» Ihre für Anfang April geplante Reise in die Schweiz mussten sie verschieben. Auch die Weihnachtszeit sei anders als sonst. «Normalerweise blinkt und leuchtet um diese Zeit alles. Doch in diesem Jahr gibt es irgendwie keine Atmosphäre», sagt Brumann bedrückt. Das Virus beeinflusse auch die Traditionen der Filipinos. Normalerweise würden zu Weihnachten alle Familienmitglieder nach Hause kehren, auch die, die im Ausland sind.