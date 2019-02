In Villmergen tauchen in letzter Zeit vermehrt Jugendliche als fliegende Händler und Geschäftemacher auf: Auf dem Dorfplatz haben sie im vergangenen Herbst frisch zubereitete Crêpes angeboten, in der Adventszeit selber gebackene Weihnachtsguetzli. Eine kleinere Gruppe wurde dabei beobachtet, wie sie Baumnüsse aufgelesen und dann kiloweise im Dorf verkauft hat, eine andere hat im Nachbardorf Dintikon am Weihnachtsmarkt sogar einen eigenen Stand betrieben. Villmerger Gartenbesitzer wissen zu berichten, dass sie ab und zu von Jugendlichen angefragt werden, ob diese ihnen gegen entsprechendes Entgelt den Rasen mähen oder anderweitig bei kleinen Arbeiten helfen könnten.

Die zuständigen Behörden haben gegen diese Art von Kinderarbeit bisher nichts unternommen. Im Gegenteil: Iso Kalchofner, der verantwortliche Leiter der Villmerger Schulen, findet das Ganze ausgesprochen sinnvoll und spricht sogar von einem hohen pädagogischen Wert.

Das Bundesgericht ist schuld

Um was geht es? Im Dezember 2017 hat das Bundesgericht entschieden, dass Eltern nur noch maximal 80 Franken pro Woche an Klassenlager zahlen müssen. Das Urteil hat vorerst hohe Wellen geworfen, mittlerweile haben sich die Schulen mehr oder weniger damit arrangiert. «Für die Schülerinnen und Schüler der Schule Villmergen hatte dieses Urteil keine Auswirkungen», sagt der Schulleiter. «Wir haben eine Behörde, der viel an der Qualität der Schule liegt. Die Gemeinde hat deshalb die fehlenden Beträge für die obligatorischen Schullager oder -anlässe übernommen. Das wissen wir zu schätzen, denn diese tragen viel zur positiven Entwicklung unserer Schüler bei.»

Doch alles wird auch im vergleichsweise grosszügigen Villmergen nicht übernommen. Für die traditionellen Klassenlager der 4. und 7. Klasse bezahlen die Eltern neu noch 80 Franken, den Rest der Kosten übernimmt die Gemeinde. «Schon das Lager der Oberstufe», erklärt Iso Kalchofner, «wird teilweise durch Geld mitfinanziert, das Schülerinnen und Schüler mit gemeinsamen Aktionen selber verdienen.» Noch tiefer in den eigenen Sack langen jedoch die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen: «Für diese wird über das normale Budget traditionell eine zweitägige Schulreise finanziert. Mittlerweile hat sich jedoch eingebürgert, dass im 9. Schuljahr einwöchige Abschlusslager stattfinden. Für die fehlenden Mittel kommen die Jugendlichen selber auf», erklärt Kalchofner. Mit Aktivitäten, wie sie eingangs beschrieben wurden.