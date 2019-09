Das Zukunfts-Kafi in Muri soll das Miteinander der Generationen fördern. Es findet erstmals am 9. November, von 9 bis 13.15 Uhr in der Turnhalle Badweiher statt. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.

Das Zukunfts-Kafi richtet sich an alle, die an einem gelingenden Miteinander in der Gemeinde interessiert sind – ob jung, alt oder zwischendurch. Hier werden wichtige Themen benannt und gemeinsam Projektideen entwickelt. So soll ein Stimmungsbild zum Zusammenleben in der Gemeinde, erarbeitet von der Bevölkerung, Vereinen, Organisationen, Politik und Verwaltung, entstehen. Das Zukunfts-Kafi wird von der Gemeinde Muri in Zusammenarbeit mit vielseitig engagierten Einwohnerinnen und Einwohner organisiert. Der Anlass wird vom Kanton Aargau, von der Generationenakademie und von der ProjektForum AG unterstützt. Die Teilnahme ist kostenlos. (es)