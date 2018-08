Wenn der Festival-Sommer seinem Ende entgegengeht, dann beginnt die Saison von Musig im Pflegidach. All jene Musikbegeisterten, die gerne der Musik lauschen, ohne durch nerviges Geschwätz gestört zu werden, sind unter dem Dach der Pflegi Muri am richtigen Ort. Kommenden Sonntag, um 20.30 Uhr, wird das hochkarätige Duo Cowherd/Cardenas den intimen Auftakt in die mittlerweile 18. Pflegidach-Saison machen. Mit Jon Cowherd und Steve Cardenas kehren zwei New Yorker Musiker ins Klosterdorf zurück, die zwar schon einige Male hier aufgetreten sind, aber noch nie gemeinsam.

Der in Kentucky geborene, in New-Orleans geschulte und nun in New York ansässige Cowherd ist vielen Jazzfans zum Begriff geworden in seiner langjährigen Partnerschaft mit dem Schlagzeuger und Bandleader Brian Blade; zusammen haben sie Fellowship gegründet. Die gefeierten und einflussreichen Alben präsentieren Cowherds grosse Kunst am Klavier und seine immensen kompositorischen Fähigkeiten. Wenn er nicht mit Fellowship auf Tour ist, arbeitet Cowherd mit ganz unterschiedlichen Musikern und Sängern aus der Jazz-, Pop- und Rock-Welt zusammen. So ist er etwa auf den CDs von Rosanne Cash, Cassandra Wilson, Lizz Wright, Iggy Pop, Marc Cohn, Daniel Lanois, Joni Mitchell und Kurt Rosenwinkel zu hören – um nur wenige zu nennen.

Kongenialer Duopartner

Gitarrist Steve Cardenas begann seine musikalische Karriere in Kansas City und ist seit 1995 fester Bestandteil der New Yorker Jazz Community, wo er mit den Bands von Paul McCandless, Mark Isham und Jeff Beal, Marc Johnson und John Patitucci, Madeleine Peyroux und Norah Jones arbeitet. Er war Mitglied von Paul Motians Band, Charlie Hadens Liberation Music Orchestra, Joey Barons Gruppe Killer Joey und des Ben Allison Quartet. Als Begleitmusiker macht er unter anderen mit Steve Million, Maria Muldaur, Mark Isham, Paul McCandless und der Rocksängerin Tracy Bonham Aufnahmen. Cardenas tourte mehrfach durch Europa und trat schon dreimal am Montreux Jazz Festival auf. Er unterrichtete an der New School in New York, dem Musician’s Institute in Hollywood, bei den Jamey Aebersold Summer Jazz Camps und an der University of Missouri. Darüber hinaus ist Steve Cardenas Co-Autor des Thelonious Monk Fakebook. In dieser Sammlung sind zum ersten Mal alle Kompositionen von Monk in einem Band zusammengetragen.

Jeden Sonntag etwas Neues

Nach dem feinen Auftakt mit Klavier und Gitarre geht es Schlag auf Schlag weiter im Pflegidach. Am 26. August spielt der Sänger und Multiinstrumentalist Nate Wood ganz alleine für viele. Am 2. September berührt das Olivia Trummer Trio mit einer Musik zwischen Jazz, Pop und der Art der Singer-Songwriter. Funk und Soul prägen das musikalische Menu des Christoph Stiefel Septetts am 9. September. Mit Nikolett Pankovits und Adam Boncz finden am 16. September ungarnstämmiger Jazz und Schauspiel zusammen. Die führende Jazzstimme Israels, Shachar Elnatan ist am 23. September zu Gast in Muri. Auf ihn folgen, nach den Herbstferien, vom 19. bis 21. Oktober Forq, eine Band aus Weltklasseimprovisatoren, und am 28. Oktober das Martin Wind «Light Blue Quartet».

Informationen zum Programm von Musig im Pflegidach sind unter www.murikultur.ch zu finden.