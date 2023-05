Alikon Am Steuer eingeschlafen: 34-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto Nachdem ein Autofahrer am Steuer eingeschlafen war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich.

Das Auto landete nach dem Überschlag wieder auf den Rädern. Kantonspolizei Aargau

In einem Skoda fuhr der 34-Jährige in allgemeiner Richtung Auw durch den Weiler Oberalikon bei Alikon. Gegen 7.30 Uhr nickte er am Steuer ein und kam mit seinem Wagen rechts von der Strasse ab. Dieser prallte dann gegen eine kleine Mauer und rasierte den darauf montierten Zaun ab. Anschliessend überschlug sich das Fahrzeug und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Auch der Zaun wurde stark beschädigt. Die Kantonspolizei nahm dem 34-Jährigen seinen Führerausweis vorläufig ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. (phh)

