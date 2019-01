Nicht jeder fährt heute in den Sportferien mehr ins Skilager. Darum führt der Verein Kinder-Camps vom 4. bis zum 8. Februar eine aktive Sportwoche für polysportiv-begeisterte Kinder durch. Von den 48 Plätzen sind erst 24 belegt, wer also noch eine Ferienbeschäftigung mit viel Bewegung sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Die Kinder dürfen sich in Hip-Hop, Akrobatik, Fussball, Unihockey, Kampfsport, Parkour und Koordination üben.

Durchschnittlich melden sich 37 Kinder mit einem Altersdurchschnitt von 9 Jahren an. Die Grundidee ist einfach: Der Basler Andreas Wölner-Hanssen will den Kindern in der Deutschschweiz sportliche Ferien ermöglichen und sie von den Fernsehern und Spielkonsolen weg in die Turnhalle locken. Gleichzeitig sollen mit seinem Angebot berufstätige Eltern entlastet werden. In diesem Alter sei es für die Kinder noch eine natürliche Selbstverständlichkeit, sich viel und oft zu bewegen. Hier könne ganz viel positiv für die Zukunft beeinflusst werden.

Zmittag gibts im Schüwo-Park

Auf Wunsch werden die Teilnehmer ganztags betreut, von 8 bis 17 Uhr. Sonst startet das Camp um 9.30 und endet um 16 Uhr. Die Ganztagsbetreuung wird etwa von einem Viertel der angemeldeten Kinder in Anspruch genommen. In der Camp-Woche werden vier Trainer die Gruppen von maximal 16 Kindern anleiten.

Wie jede Dreifach-Turnhalle, eignet sich auch die Bünzmatt-Turnhalle bestens für die Ausübung der diversen Sportarten, die der Verein Kinder-Camps im Angebot hat. Zur Philosophie des Vereins gehören neben Teamgeist, Fairplay, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen auch eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Die Kinder und ihre Trainer werden dabei täglich im Schüwo-Park verpflegt.

Isabel Waldmeier, ehemalige Wochenchefin der Kinder-Camps in Wohlen, berichtet: «Bei vielen Kindern ist es bald Tradition, die Camps zu besuchen. Oft kommen sie wieder und freuen sich, ihre Freunde zu treffen.» Sie fügt hinzu: «Wirklich herzig ist auch immer die Show zum Wochenabschluss. Die Kinder dürfen dann zeigen, was sie gelernt haben während der Woche. Es ist auch für die Eltern schön zu sehen, wie begeistert ihre Kinder sind.»

Umgangsformen sind wichtig

Alle Trainer und Wochenchefs, die teilweise Camps an verschiedenen Orten leiten, werden einmal pro Jahr gemeinsam geschult, denn die Camps sollen mehr oder weniger nach dem gleichen Schema ablaufen. «Ich schätze den Austausch von Ideen, zum Beispiel für die Abschluss-Shows, und dass hinter der ganzen Organisation eine grosse Community und ein gemeinsamer Spirit steckt», erklärt Isabel Waldmeier.

Andreas Wölner-Hanssen ist es wichtig, dass die Kinder anständig miteinander umgehen. So werden auch Höflichkeit, Geduld, Dankbarkeit, Respekt und Fairness während der Woche thematisiert. Der Verein stellt auf seiner Website klar, dass die Camps allen bewegungshungrigen Kindern offenstehen. Sollte sich eine Familie die Woche nicht leisten können, gäbe es ausserdem verschiedene Wege, einem Kind die Teilnahme zu ermöglichen.

Weitere Informationen gibt es unter www.kinder-camps.ch