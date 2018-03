Sie fertigt aus Stoffresten kleine Täschli und stickt den Namen der künftigen Besitzer darauf, sie näht – nicht nur für ihre Verwandtschaft – die schönsten Bébé-Sachen und ist allgemein in Bezug auf Handarbeiten sehr kreativ und künstlerisch begabt.

Jetzt hat Annelis Kretz für krebskranke Kinder und Jugendliche im Spital Aarau ein paar Nachtschichten eingelegt. Es geht um eine Aktion, die in einer grossen Facebook-Nähgruppe entstanden ist.

«Eine Frau hat für ein ihr bekanntes Kind, das sich im Berner Inselspital einer Chemotherapie unterziehen muss, ein Stoffkäppli genäht, damit es damit seinen Haarausfall kaschieren kann. Das Kind und die Pflegerin auf der Abteilung hatten daran so viel Freude, dass sich die Frau entschloss, die Aktion auszuweiten, und dafür auf Facebook einen Aufruf lancierte», erklärt Annelis Kretz den Ursprung der Aktion.

Eine Idee schlägt Wellen

Vorerst beschränkte sich diese Aktion auf das Berner Inselspital. Dann griff eine Hobby-Näherin aus dem solothurnischen Gäu die Idee auf und lancierte vor ein paar Wochen die gleiche Aktion für krebskranke Kinder im Spital Aarau:

«Ich habe von den Beanies (moderner Ausdruck für Käppi) in der Facebook-Nähgruppe gelesen, die Idee übernommen und selber einen Aufruf lanciert. Die Aktion hat mich nicht zuletzt auch deshalb angesprochen, weil mein Bruder einst im Kantonsspital Aarau gegen Krebs behandelt werden musste», erklärt Sabina Studer aus dem solothurnischen Neuendorf.

200 Beanies zu Ostern

Der Erfolg war durchschlagend: «Ich bekomme jetzt fast täglich Päckli mit bunten Käppi. Exakt gezählt habe ich sie noch nicht, aber ich denke, ich werde in den nächsten Tagen rund 200 Beanies ins Spital Aarau bringen können. Damit hätte ich nie gerechnet», freut sich Studer.

Annelis Kretz allein hat in den vergangenen Tagen 50 Stück genäht: «So viele krebskranke Kinder und Jugendliche hat es in Aarau zum Glück nicht. Doch wenn alle mehrere Beanies haben, können sie nach Bedarf wechseln und sich so jeden Tag eine kleine Freude gönnen», hofft sie.

Die beiden Frauen finden die Aktion sehr sinnvoll: «Ich hoffe, dass wir damit den Kindern und Jugendlichen ein bisschen Abwechslung in ihren Alltag bringen können», sagt Annelis Kretz. Sie habe früher schon an ähnlichen Aktionen mitgemacht und – unter anderem – einmal Herzkissen für Brustkrebs-Patientinnen genäht.

Für ihre Beanies hat sie Jersey-Resten vernäht, aber auch etwas neuen Stoff dazugekauft: «Wenn schon, dann sollen die Käppi auch eine Falle machen und möglichst modisch und farbig sein», sagt die Tägligerin.