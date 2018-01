Nachdem dem Programm Aargau-Ost 2008 und 2012 noch Gelder in Gesamthöhe von 105 Mio. Franken zugesprochen wurden, scheint Bern nun den Geldhahn zudrehen zu wollen. Als Grund dafür schreibt der Bundesrat in seinem Bericht: «Die Umsetzung der Massnahmen der vorherigen Generationen ist grossmehrheitlich nicht auf Kurs.»

Im Freiamt sind drei Gemeinden mit sieben Massnahmen vom bundesrätlichen Entscheid betroffen: Bremgarten, Wohlen und Zufikon. Für Zufikon hat sich das Problem insofern gelöst, als man das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Verbindungsstrasse zwischen Zufikon und Unterlunkhofen ohnehin ad acta gelegt hat.

«Wir hatten mit drei Millionen gerechnet», sagt Gemeindeammann Christian Baumann. «Zwei Millionen hätte Zufikon bezahlt, eine der Kanton. Doch dann hat der Kanton die Strassensanierung projektiert, und auf einmal hat es doppelt so viel gekostet. Dabei sind Belag und Installationen noch gut. So kamen wir zum Schluss: kein Bedarf. Dieses Geld können sie jetzt in den Ausbau des Knotens Bibenlos stecken, das ist auch für Zufikon wichtig.»

Baumann spricht eine der übelsten Verkehrsbremsen in der Region an: die Lichtsignalanlage und Verkehrsführung an der Mutschellenstrasse, da, wo vor allem im Stossverkehr viele Fahrzeuge nach Bremgarten, Zufikon und Eggenwil abbiegen oder die Gegenrichtung, nach Zürich oder Wohlen, einschlagen wollen. Bremgartens Stadtammann, Raymond Tellenbach, bestätigt: «Der Ausbau des Bibenlosknotens ist dringend notwendig, aber ohne Gelder vom Bund wirds schwierig.»

Veranschlagt ist das Projekt Bibenlos mit acht Millionen. Die 30 bis 35 Prozent, die der Bund von den Kosten übernähme, kämen Bremgarten mehr als gelegen. Dasselbe gilt in Bezug auf den Radweg von Hermetschwil-Staffeln nach Bremgarten. «Das ist ein ausgereiftes Projekt. Ich wüsste nicht, was es daran auszusetzen gäbe», sagt Tellenbach.

Noch nicht das letzte Wort

Die Gemeinde Wohlen führt drei Massnahmen auf, eine weitere zusammen mit Villmergen. Das sind: Erschliessung der neuen Eisbahn für den öffentlichen Verkehr, Velostation am Bahnhof, Schwachstellenbehebung im Fuss- und Radverkehr sowie Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Nutzenbachstrasse inklusive Ersatz der SBB-Brücke. Gemeindeammann Arsène Perroud bleibt pragmatisch: «Wir erachten alle Massnahmen als wichtig. Wenn wir keine Unterstützung bekommen, heisst es entweder verschieben oder ganz verzichten.»

Raumplaner Lukas Lauper gibt die Hoffnung aber noch nicht auf: «Bis zum 30. April kann der Kanton eine Stellungnahme zur Vernehmlassung des Bundes abgeben. Darin werden wir die Massnahmen noch besser erklären, um wieder Punkte zu gewinnen. Unser Entwurf geht bald an die Replas und Gemeinden zur Ergänzung. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.» Und sonst bleibt die Hoffnung auf mehr Erfolg in der 4. Generation, 2020.