Afrika liegt ihr am Herzen: Kindergärtnerin sammelt mit Legosteinen für «kindergardens4senegal»

Es liegt frischer Schnee, das Legohaus nimmt langsam Form an. So hätte sich Marielle Furter, die hinter dem kleinen Häuschen steht, den Advent nicht vorgestellt. In den letzten Jahren hat sie den Winter regelmässig im Senegal verbracht, wo die 56-jährige Kindergärtnerin aus Hägglingen lebt. Corona hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch sie hat einen starken Charakter. So gelingt es ihr, trotzdem Gutes zu tun: Sie verkauft an diversen Ständen Legosteine, die man einem bereits begonnen Legohaus hinzufügen kann. Diese Aktion soll den Bau eines Kindergartens verbildlichen. Denn Furter leitet den gemeinnützigen Verein «kindergardens4senegal». Dieser baut und setzt seit 2014 erfolgreich Kindergärten im Senegal in Betrieb. Das Geld dafür erhält sie durch Spenden und Veranstaltungen. Da Letztere derzeit nicht stattfinden können, kam sie auf die kreative Idee mit den Legosteinen.

Sie hilft Kindergärten in Afrika, sich selbst zu helfen

Die Einnahmen kommen dem Bau neuer Kindergartengebäude sowie -zimmer zugute. Am vergangenen Samstag traf die «Aargauer Zeitung» sie am Stand in Villmergen. Furter erzählt: «Ich bin nun schon den ganzen Tag hier. Leider läuft nicht so viel – sicherlich wegen Corona. Doch jede grosszügige Spende freut mich.»