AEW Energie AG erhält Waldpreis: Für das Heizen mit Borkenkäferholz gibt es eine Auszeichnung

Sie sei innovativ, aussergewöhnlich, nachahmenswert, und allem voran schafft sie eine regionale Wertschöpfung von unfassbarem Wert. So wurde die AEW Energie AG gestern Montag gelobt. Denn ihre Wärmeverbunde werden hauptsächlich mit Holzschnitzeln oder Pellets aus der Region beheizt und tragen damit einen grossen Teil zum Umweltschutz bei. «Wir wollen der Natur, aber auch für unsere Kinder etwas Gutes tun, damit auch sie in einer schönen Welt leben können», sagte Marcel Kränzlin, Leiter Wärmegeschäft der AEW.

Für dieses Engagement wurde die AEW von der Vereinigung Wald Freiamt-Lenzburg mit dem diesjährigen Waldpreis ausgezeichnet. Marcel Kränzlin und Thomas Eckert von der AEW durften den Preis beim Schnitzelsilo im Bremgarten West entgegennehmen. Bremgarten sei ein gutes Beispiel dafür, wie die AEW der Umwelt helfe.

Insgesamt drei Holzheizkessel, die bis heute 21000 Schnitzelkubik verbraucht haben, stehen in der Stadt. Damit ist sie eine der grössten Wärmeverbunde im ganzen Kanton Aargau. Die beiden Anlagen im Isenlauf sind bereits seit 2009 in Betrieb, der Holzheizkessel in Bremgarten West erst seit vergangenem Jahr. Gemeinsam sparen sie rund 5400 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

Damit auch beschädigtes Holz verwendet werden kann

Das in Bremgarten verheizte Holz stammt ausschliesslich aus dem Forstbetrieb Wagenrain, der neben Bremgarten auch die Gemeinden Dottikon, Hägglingen, Waltenschwil und Wohlen umfasst. «Also aus einem Umkreis von etwa 15 Kilometern», sagt Eckert. «Natürlich wäre es um einiges günstiger, wenn wir es auf dem freien Markt kaufen würden, aber das wollen wir nicht.»