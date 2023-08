Aettenschwil «Es war kein schönes Bild»: Acht Einfamilienhäuser in Form einer Scheune befreien das Dorfzentrum vom Alteisen Auf einer Parzelle im Dorfzentrum von Aettenschwil wurde bis in diesem Frühjahr bei einem alten Unterstand Alteisen gelagert. Jetzt wird dieser Fleck durch eine Überbauung ersetzt, die sich ins ländliche Ortsbild einbindet.

Aettenschwil ist Idylle pur. Das Ortsbild des Dörfchens ist von alten Bauern- und Landhäusern, den grossen Weiden und dem Blick in die Berge geprägt. Nur eines störte in den vergangenen Jahren: der kleine «Schrottplatz» im Dorfzentrum.

Auf einer Parzelle, auf der Unkraut und Sträucher wucherten, gab es einen Schiffscontainer, «und beim alten Holzunterstand wurde Alteisen gelagert. Es war kein schönes Bild», erinnert sich Armando Birrer. Deshalb, sagt der Makler und Mitinhaber der Immobilienberatungsfirma Immo Argo, stünde auch ein Grossteil der Dorfbevölkerung hinter dem Projekt «Dorfleben».

Im Dorfzentrum von Aettenschwil entstehen acht Einfamilienhäuser. Visualisierung: zvg

Dieses Projekt im Sinser Ortsteil Aettenschwil umfasst acht Einfamilienhäuser – ein Doppel- und sechs Reihenhäuser. Der Aushub hat im vergangenen Frühjahr gestartet. Verantwortlich sind die Immo Argo aus Stans und die KUB Architekten AG aus Schwyz. Gemeinsam realisieren sie die Überbauung, die samt Parkplatz 11 Millionen Franken kostet.

Einfamilienhäuser in der Form einer grossen Scheune

Das zuständige Architektenbüro steht laut der Projekt-Website, für zeitgemässe und zukunftsorientierte Architektur. «Wir beabsichtigen innovative, neue und spezielle Wohn-, Raum-, und Gebäudekonzepte zu erarbeiten und umzusetzen», heisst es weiter. Da stellt sich die Frage: Verträgt sich das mit der Umgebung in Aettenschwil?

Die Überbauung soll das Bild einer grossen Scheune abgeben und so in die ländliche Umgebung passen. Visualisierung: zvg

Ja, sagt Armando Birrer. «Das Dorf ist sehr ländlich. Es war uns natürlich wichtig, dass die Gebäude, die wir erstellen, in die Umgebung hineinpassen. Gerade, weil es in direkter Nachbarschaft einen Landwirtschaftsbetrieb gibt», erklärt er. Deshalb soll die Überbauung vom Design her wie eine grosse Scheune daherkommen. Die Fassade zum Beispiel werde aus Holz gefertigt, was nebst dem Aussehen auch ökologisch sei, so Birrer.

Nachhaltigkeit wird auch bei der Auswahl der Heizung grossgeschrieben. «Es ist noch nicht festgelegt, welches Heizsystem es genau werden soll. Aber es soll ökologisch sein», sagt Birrer. Zudem wird es auf dem gesamten Dach eine Photovoltaikanlage geben. «Damit können die Nebenkosten tief gehalten werden, auch wenn in Zukunft die Energiepreise wieder steigen sollten», ergänzt er.

Visualisierungen: Die IMMO ARGO aus Stans baut in Aettenschwil (Sins) acht Einfamilienhäuser. Sie sollen gut ins sehr ländliche Dorfbild passen. Visualisierung: zvg

Käuferinnen und Käufer dürfen beim Innenausbau mitreden

Die Häuser haben alle 6 Zimmer, die gesamten Grundstücksgrössen bewegen sich zwischen 119 m2 und 279 m2, die Nettofläche beträgt bei allen Gebäuden 179m2. «Im Erdgeschoss befindet sich der helle Wohnbereich mit offener Küche, Reduit und Gäste-WC», heisst es in der Beschreibung.

Der Wohnbereich soll geräumig und hell daherkommen. Visualisierung: zvg

Im Obergeschoss gibt es zwei «überhohe» Schlafzimmer sowie ein «Masterzimmer» mit einer Fläche von 16m2. Auf dieser Etage befinden sich ebenfalls zwei Nasszellen (1 Bad-WC, 1 Dusche-WC), eine Etage höher wird ein Dachzimmer realisiert.

Was den Innenausbau angeht, da dürfen die Käuferinnen und Käufer jeweils mitreden – je nachdem, wie weit der Bau schon fortgeschritten ist. «Angedacht sind im Innern Sichtbetonwände. Wenn jemand beispielsweise lieber Weissputz hat, kann man das ändern. Auch können einzelne Wände verschoben und so Zimmer oder Nasszellen anders definiert werden», erklärt Armando Birrer. Der Grundriss biete nicht sehr viel Spielraum für persönliche Wünsche, «aber wo es möglich ist, gehen wir gerne darauf ein», so Birrer.

Zu jedem der acht Häuser gehört ein Garten. Visualisierung: zvg

Zwei der acht Häuser seien bereits verkauft, drei davon reserviert – bei einem davon wird in den kommenden Tagen der Kaufvertrag unterschreiben. Drei Einfamilienhäuser der Dorfleben-Überbauung sind also noch frei. «Sie eignen sich für Familien mit zwei Kindern und Haustieren», sagt Birrer. Bezugsbereit seien sie im Frühling 2025.