Ein sicheres Zeichen, dass Frühling in der Luft liegt, ist es, wenn Frösche, Kröten und Molche wieder auf Wanderschaft gehen. «Das feuchte und milde Wetter in der letzten Zeit ist für Amphibien ideal», informiert Helen Sandmeier vom Schweizer Tierschutz auf Anfrage. Sobald die Temperaturen nachts über dem Gefrierpunkt liegen, zieht es die Tiere zu ihren Laichgewässern. Dafür begeben sie sich allerdings oft in Gefahr.

Gefährliche Wanderschaft

Um von ihrem Winterquartier zu den Gewässern zu gelangen, wo sie sich fortpflanzen, müssen Amphibien häufig mehrere hundert Meter Wegstrecke bewältigen. Dafür überqueren sie auch Strassen. Für viele endet das tödlich. Da Kröten und Frösche diese Wanderung oft im grossen Verband unternehmen, bieten einige Strassen am frühen Morgen mit vielen überfahrenen Tieren einen traurigen Anblick. Für die Population ist dieses massenhafte Sterben im Strassenverkehr schlimm. Seit Jahren setzen sich Amphibienfreunde darum für ihre Schützlinge ein – mit unterschiedlichen Ideen.

Vorbildliche Massnahmen

Damit die Kröten, Frösche und Molche in ihrem Gemeindegebiet einigermassen sicher den Weg zum Laichen antreten können, sperren die Gemeinden Eggenwil und Widen einige Strassen im Bereich des Gyrenweihers. Der Eggenwiler Gemeinderat Frank Bonnemeier informiert: «Seit dem 7. März werden die Zufahrtstrassen zum Gyrenweiher in der Zeit von 19 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.» Dabei weist er auf die Hinweisschilder am Strassenrand. Für Anwohner seien die Strassen natürlich frei. Da die Strecke im Waldgebiet eine beliebte Abkürzung zwischen den Orten sei, betreffe die Massnahme dann allerdings doch einige Autofahrer. «Von der Bevölkerung wird die Sperrung aber gut angenommen. Es hat sich noch niemand beschwert.»