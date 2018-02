Eine Rüge durch den Preisüberwacher, ein gemeinderätlicher Informationsbrief zur Abwasserrechnung an die Hauseigentümer und eine Stellungnahme zur Empfehlung des Preisüberwachers: Die neuen Abwassergebühren der Gemeinde Muri haben bei der Rechnungsstellung «in einigen Fällen für Unmut» gesorgt, wie der Gemeinderat selber schreibt, und deshalb eine Informationsoffensive ausgelöst.

Nicht zufrieden war der Preisüberwacher mit dem Gemeinderat, weil dieser ihn vor der Festlegung der Gebühren nicht angehört hatte. «Damit sind die eingeführten Gebühren mit einem formellen Fehler behaftet», hält Preisüberwacher Stefan Meierhans in einem Schreiben vom 11. Dezember fest.

Die Gemeinde Muri verfüge in ihrem Entsorgungsgebiet über ein lokales öffentliches Monopol in der Abwasserentsorgung. Damit sei die Unterstellung unter das Preisüberwachungsgesetz gegeben, wie Meierhans mahnt. Und kommt zum Schluss: «Im vorliegenden Fall bedeutet dies konkret eine erneute Vorlage der Tarife sowie des Reglements zur Genehmigung an die Gemeindeversammlung.»

Rechtsgültiger Beschluss

Das sieht der Murianer Gemeinderat anders: Es sei «ein unbeabsichtigtes Versäumnis» gewesen, dass es der Gemeinderat unterlassen habe, im Vorfeld den Preisüberwacher anzuhören, hält er in einem Brief an den Preisüberwacher fest. «Es ist ihm bewusst, dass er damit einen formalen Fehler begangen hat, und er hat die Bevölkerung an der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. November 2017 im Sinne einer transparenten Kommunikation darüber informiert.» Allerdings ändere dieser Formfehler nichts an der Rechtsgültigkeit des Entscheids der Einwohnergemeindeversammlung.