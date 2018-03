Die Alte Jonen, die von Jonen bis zur Reussmündung bei Unterlunkhofen fliesst, ist – vermutlich durch Baustellenabwasser, das seinen Ursprung in der Gemeinde Oberlunkhofen haben dürfte – vor ein paar Tagen arg verschmutzt worden.

Fachleute des Aargauer Gewässerschutzes, der Kantonspolizei und der Fischereiaufsicht haben Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache ist bisher noch nicht endgültig geklärt, doch bestehen Anzeichen, dass wahrscheinlich über eine Meteorwasserleitung Bohrschlamm in die Alte Jonen eingeleitet wurde.

In den letzten Jahrzehnten haben menschliche Eingriffe zu einer bedeutenden Veränderung der Abflussdynamik und des Feststoffhaushaltes in den Gewässern geführt. Spaziergänger auf dem Radweg in Unterlunkhofen staunten nicht schlecht, als die Alte Jonen in weissem Kleid erschien.

Auf Verschmutzungen reagieren

«Die Bäche verlieren durch Verschmutzungen ihre Selbstreinigungskraft und sind als Lebensraum stark gefährdet», hält der Fischenzpächter in einer Mitteilung fest.

Fachleute des Aargauer Gewässerschutzes, der Kantonspolizei und des Fischenzpächters hätten in diesem Fall die Ermittlungen unverzüglich aufgenommen. Die Abklärungen vor Ort durch die Fachleute des Aargauer Gewässerschutzes laufen weiter und man hoffe, Aufschluss über die Ursachen zu erhalten.

Sehr ärgerlich sei, dass die Gewässerverschmutzungen da und dort plötzlich wieder ein unakzeptables Mass angenommen hätten.

Der Fischenzpächter appelliert an die Bevölkerung. Man sollte sich nicht scheuen, die Polizei zu alarmieren, wenn man in einem Gewässer Verschmutzungen oder sogar tote Fische entdecke. «Für die Menschen», erklärte der in Widen wohnhafte Fischenzpächter weiter, «ist und bleibt Wasser eine der wichtigsten Lebensgrundlagen.»

Die Reinhaltung der Gewässer sei daher eine äusserst wichtige Aufgabe. Es gehe dabei nicht nur darum, die Verursacher von Verunreinigungen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern auch darum, künftig derartigen Ereignissen vorzubeugen. (az)