Abtwil/Bonstetten Aargauer Landwirt verliert 25 Schafe: «Es war ein Massaker» Ein Aargauer Landwirt hat am Donnerstag im zürcherischen Bonstetten 25 tote Schafe auf seiner Weide vorgefunden. Ob ein Wolf seine Tiere gerissen hat, ist noch unklar.

25 tote Schafe und Lämmer lagen am Donnerstagmorgen verteilt auf Marcel Freis 1,2 Hektar grossen Weide. «Es war ein Massaker. Anders lässt sich das nicht beschreiben», sagt der Landwirt aus Abtwil gegenüber Tele M1. Von einem Schaf fand Frei nur noch drei Beine vor.

Zum Schutz seiner restlichen Tiere lieh er sich zwei Hunde eines Bekannten aus. Beunruhigt ist er dennoch. Hat ein Wolf seine Tiere gerissen? Der Kommunikationschef der Zürcher Baudirektion hält dies für möglich.

Resultate in einigen Wochen

Ob es sich wirklich um einen Wolfsangriff handelte, ist allerdings noch nicht geklärt. Fachleute sicherten am Tatort Spuren und entnahmen DNA-Proben an den Überresten der getöteten Lämmer. Resultate seien in einigen Wochen zu erwarten, wie die Zürcher Behörden am Donnerstag mitteilten.

Ausserdem wurden Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter per SMS auf die mögliche Gefahr für ihre Tiere hingewiesen. Empfohlen wird, Nutztiere in den nächsten Tagen während der Nacht einzustallen oder anderweitig zu schützen. (AZ)