Abtwil Wandernde Bank zieht durch Abtwil: Wie die Gemeinde ihre Bevölkerung zusammenbringen möchte Ab dem 5. Mai gibt es in Abtwil an jedem zweiten Freitag einen Apéro. Dieser findet jeweils bei der neuen Holzbank und ihrem Tisch statt. Wo, das ist immer unterschiedlich. Die Sitzgelegenheit soll alle zehn Tage umplatziert werden.

Die Gemeinde Abtwil lanciert eine wandernde Bank. Jeden zweiten Freitag gibt es einen Apéro, immer an einem anderen Ort. zVg

Es ist ein lauer Frühlingsabend, eine Gruppe gut gelaunter Leute versammelt sich um einen Holztisch, alle nehmen auf den Bänken Platz. Gemeinsam stossen sie an und feiern das Ende der Woche. Vielleicht sitzen sie in einem Quartier, vielleicht auf einem Feld. Wo sie sich treffen, spielt eigentlich keine Rolle – geht es doch nur um das gesellige Beisammensein. Um ein Treffen mit Leuten aus dem Dorf, die man sonst vielleicht eher selten sieht.

Genau eine solche Szenerie erhofft sich die Arbeitsgruppe «Attraktives Abtwil» mit ihrer neusten Aktion «Die wandernde Bank». Kürzlich hat sie dafür bei einer Sägerei in der Nähe einen Holztisch samt Bänken erworben. «Am 5. Mai starten wir um 19 Uhr auf dem Schulhausplatz. Danach wird sie durchs Dorf wandern und voraussichtlich einmal an acht verschiedenen Standorten Halt machen», erklärt Gemeindeammann Stefan Balmer. Weitere Standorte sollen folgen.

An jedem Ort soll die Bank 10 Tage stehen, immer von Freitag bis zum übernächsten Sonntag. «Am ersten Freitag werden wir jeweils einen Apéro spendieren. Während der restlichen Woche dürfen und sollen die Abbelerinnen und Abbeler aber ebenfalls auf der Bank Platz nehmen, eine Wurst auspacken oder das Znüni geniessen», so Balmer.

Eine Umfrage hat gezeigt: Die Wanderbank hat Potenzial

So möchte die Arbeitsgruppe ein weiteres Angebot schaffen, das die Gemeinde attraktiver macht. Mit der Bank könnte sie direkt zur Bevölkerung gehen und so vielleicht mehr Leute ansprechen als mit einem Apéro im Gemeindehaus. «Die Bank soll auch nicht nur in Quartieren stehen, sondern an ganz verschiedenen Orten. Vielleicht mal unter einem Chriesibaum auf dem Feld», nennt Balmer ein weiteres Beispiel.

Für fünf Standorte hätten sie bereits fixe Zusagen, weitere seien im Gespräch. «Am ersten Apéro werden wir auch noch Leute direkt vor Ort anfragen, ob wir die Bank einmal bei ihnen hinstellen dürfen», erzählt Balmer.

Einige Begeisterte gibt es bereits im Dorf. Das zeigt eine Umfrage, die der Gemeindeammann auf dem digitalen Dorfplatz «crossiety» durchgeführt hat. Damit wollte er herausfinden, ob ein solches Angebot in Abtwil überhaupt Anklang findet. «Innerhalb kürzester Zeit haben 40 Personen abgestimmt. 39 davon fanden es eine gute Idee, ein paar haben direkt zugesagt, dass wir die Bank bei ihnen hinstellen dürfen oder sie sich um einen Platz in ihrem Quartier kümmern», freut er sich.

Vielleicht gibt es bald auch kleinere Konzerte

Falls die wandernde Bank bei den Abtwilerinnen und Abtwilern gut ankommt, würden sich auch Möglichkeiten für Vereine im Dorf bieten. «Musikantinnen und Musikanten der Musikschule könnten zum Beispiel in Gruppen, zum Beispiel als Handorgel- oder Geigengruppen, ein kleines Konzert geben», überlegt Balmer laut.

Gerne würden die Organisierenden auch ein Bank-Buch dazulegen, «in dem man die Geschichten, die man bei ihr erlebt oder sich erzählt, hineinschreiben kann», sagt er.

Auch für den Fall, dass die Bank keinen Anklang findet, hat die Arbeitsgruppe einen Plan. «Die Arbeitsgruppe frischt bereits andere Bänke auf und möchte auch die Grillstellen im Dorf aufmöbeln. Falls das Konzept nicht ankommt, wird die wandernde Bank an einem solchen Grillplatz ein Zuhause finden», hält Stefan Balmer fest.