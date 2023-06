Abtwil Jetzt ist es definitiv: Der aussergewöhnliche Doppelminikreisel wird gebaut und die Sinserstrasse saniert Nach über zehn Jahren Planung stimmt die Abtwiler Bevölkerung nun dem Grossprojekt Sanierung Sinserstrasse zu. Auch einen neugestalteten Dorfplatz und der Doppelminikreisel sind im Kredit von rund zwei Millionen Franken mit eingerechnet.

Nachdem die Bevölkerung von Abtwil nun das Projekt an der Gmeind bewilligt hat, soll der Dorfplatz bald so aussehen. Visualisierung: zvg

Das Projekt Sinserstrasse beschäftigt Abtwil schon seit vielen Jahren. Denn im Zuge der Sanierung dieser gut 60 Jahre alten Kantonsstrasse soll im Zentrum des Dorfes auch ein schöner Lebensraum entstehen. Zudem gilt es, die Verkehrssicherheit an der Kreuzung vor der Kirche zu erhöhen.

Nun gilt es nach zehn Jahren Planung ernst. Das Konzept steht und auch der aussergewöhnliche Doppelminikreisel wurde vom Kanton bewilligt. Manuel Baldi, Kreisingenieur Kanton Aargau, und Urs Waser von Waser Baumanagement & Co informierten die Bevölkerung im Mai über die Details des Projektes.

Besonders das geplante optische Tor bei der Dorfeinfahrt von Sins her und der fehlende Fussgängerstreifen beim dortigen Strassenübergang sorgten an jenem Infoabend für Diskussionen unter den Anwesenden. Diese Befürchtungen scheinen jedoch dem Projekt nicht im Weg zu stehen, wie die Abstimmung an der Gmeind vom vergangenen Freitag zeigte.

Nur drei Einwohnende sind gegen das Projekt

«Der Kredit für die Sanierung der Sinserstrasse und des Dorfplatzes ergab keine grosse Diskussion», berichtet Gemeindeammann Stefan Balmer. Jedoch habe es einzelne Unklarheiten gegeben. Von zwei Anwohnern sei die Frage gestellt worden, wie die Abgrenzung zwischen dem Trottoir und der Privatparzelle gehandhabt werde.

Zu diesem Punkt erläuterte der Gemeinderat, dass mit jedem Grundeigentümer diese Details in einem Gespräch mit dem Projektplaner besprochen werden. «Zudem haben alle auch die Möglichkeit, während den öffentlichen Auflagen eine Einwendung einzugeben», so Balmer.

Schlussendlich stimmten die 54 anwesenden Abbelerinnen und Abbeler der Durchführung des Projektes und dem dafür notwendigen Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 2 Millionen Franken mit 48 Ja- zu 3 Neinstimmen zu. Der Baustart ist für Oktober 2025 vorgesehen.