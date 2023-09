Abtwil Fahrer macht einen ungewollten Abstecher ins Maisfeld – Billett weg Aus noch unbekannten Gründen verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Maisfeld. Wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, musste der Lenker sein Billett auf der Stelle abgeben. Zudem eröffnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an.

So hatte sich ein 58-jähriger Autofahrer seinen Samstagabend bestimmt nicht vorgestellt. Kurz nach 23.30 Uhr war dieser von Sins in Richtung Abtwil unterwegs, als seine Fahrt ein abruptes Ende nahm. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam von der Strasse ab. Erst das angrenzende Maisfeld brachte ihn zum Stillstand.

Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren soll eine Blutprobe klären. Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Lenker verletzte sich leicht und musste ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug sowie am Maisfeld entstand erheblicher Sachschaden. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an. Für den Autofahrer endete die Fahrt nicht nur an diesen Abend: Er musste das Billett auf der Stelle abgeben. (cam)