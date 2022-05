Abtwil Diese sieben Tonnen schwere Lieferung freut das ganze Dorf: Der digitale Dorfladen ist angekommen Seit vergangenem Herbst planen Priska Amhof und Roland Bühler die Ankunft des Lebensmittelgeschäftes in Abtwil. Am Mittwochmorgen wurde der alte Schiffscontainer endlich und direkt aus der Westschweiz ins Oberfreiamt geliefert.

Der digitale Dorfladen ist angekommen. Melanie Burgener

Während Priska Amhof an diesem Mittwochmorgen zwischen den Wohnhäusern nahe dem ehemaligen «Häslihof» hervorkommt, strahlt sie übers ganze Gesicht. Die Freude über das Spektakel, dass sich hier beim Dorfausgang von Abtwil bald abspielen wird, ist der ehemaligen Frau Vizeammann anzusehen. Sie bestätigt:

«Ich bin sehr froh, dass es jetzt losgeht. Es war ein spannender, aber auch ein langer und intensiver Prozess.»

Ende Oktober des vergangenen Jahres informierten die beiden Initiierenden Priska Amhof und Gemeinderat Roland Bühler die Bevölkerung erstmals über ihr Vorhaben, einen Dorfladen zu realisieren, der über eine App bedient und betreten werden kann.

Nach monatelanger Planung für den digitalen Dorfladen wurde am Mittwochmorgen der rund sieben Tonnen schwere Container in Abtwil angeliefert. zvg

Dass es an diesem Morgen so weit ist und der Lastwagen den rund sieben Tonnen schweren Schiffscontainer direkt aus der Westschweiz ins Oberfreiamt transportiert, freut auch die Abbelerinnen und Abbeler. «Wir sind gespannt, was daraus wird», sagen zwei Frauen, die den Standort kurz vor der Einfahrt des Lastwagens mit ihrem Hund passieren.

Die Eröffnung wird mit Festwirtschaft und Marktständen gefeiert

Noch ist «la petite épicerie» etwas nackt. «Die Fassade war leider noch nicht lieferbereit. Es wurde uns aber versprochen, dass diese in der nächsten Woche ankommt», sagt Amhof. Pünktlich zur Ladeneröffnung am Pfingstsamstag, 4. Juni, soll das digitale Lebensmittelgeschäft also fertig sein.

Der alte Schiffscontainer wurde aus der Westschweiz ins Oberfreiamt geliefert. Melanie Burgener

Dass Abtwil endlich wieder einen Dorfladen hat, wird dann gleich mit einer Festwirtschaft gefeiert. Amhof kündet an:

«Am Morgen wird es Kaffee und Gipfeli geben, gegen Mittag grillieren wir Würste.»

Einige Lieferanten – unterdessen konnten genügende gefunden werden, die das Geschäft mit ihren Produkten bestücken werden – werden vor Ort mit einem Marktstand vertreten sein. «So können sie sich gleich präsentieren und eine Beziehung zur Kundschaft aufbauen», erklärt Amhof.