Abtwil Der erste digitale Dorfladen der Deutschweiz nimmt Formen an – noch mangelt es aber an regionalen Produkten Damit die Abtwiler Bevölkerung bald wieder lokal einkaufen kann, lancieren Priska Amhof und Roland Bühler einen digitalen Dorfladen. Aktuell sind die beiden noch auf der Suche nach Lieferantinnen und Lieferanten. Denn die Eröffnungsfeier soll bereits Anfang Juni stattfinden.

Aus einem alten Schiffscontainer wird eine regionale Speisekammer: So wird der digitale Abtwiler Dorfladen aussehen. Visualisierung/zvg

Im Mai soll es soweit sein. Dann wird der grosse Lastwagen aus der Westschweiz in Abtwil einfahren und den alten Schiffscontainer dort deponieren, wo früher auf dem «Häslihof» die Kaninchen umher hoppelten. Für die rund 1000-Seelen-Gemeinde wird das ein grosser Moment sein. Immerhin handelt es sich bei dieser Installation um den langersehnten Dorfladen, den sich die Abbelerinnen und Abbeler seit Jahren wünschen.

Doch nicht nur das Geschäft an sich ist etwas Spezielles, sondern vor allem das Konzept dahinter. Denn dieser Dorfladen wird der erste digitale dieser Art in der gesamten Deutschschweiz sein. Täglich während 24 Stunden soll sich seine Türe mit einer App öffnen lassen. In seinen Regalen wird alles Lebensnotwendige zu finden sein, dazu noch möglichst aus der Region und saisonal.

Priska Amhof und Roland Balmer realisieren in Abtwil den ersten digitalen Dorfladen der Deutschschweiz. Melanie Burgene

Dieses Projekt haben Priska Amhof und Roland Bühler im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Unterdessen haben sie auch die Abtwiler Bevölkerung mit ihrer Begeisterung anstecken können. Diese sprach an der vergangenen Wintergmeind den nötigen Kredit von 48'000 und das Containerdepot von 40'000 Franken. Doch damit das Projekt, das langsam Formen annimmt, auch planmässig im Mai fertiggestellt werden kann, sind die beiden Initiierenden nun auch auf Unterstützung aus den umliegenden Gemeinden angewiesen.

Es fehlen noch eine Bäckerei und frisches Gemüse

Damit der kleine Dorfladen – oder die regionale Speisekammer, wie sie liebevoll genannt wird – auch tatsächlich Produkte im Sortiment hat, die aus der näheren Umgebung stammen, braucht es entsprechende Lieferantinnen und Lieferanten. Diese Organisation beschäftigt die ehemalige Frau Vizeammann Amhof und Gemeinderat Bühler aktuell am meisten. Fürs Fleisch sei zwar bereits gesorgt, wie Bühler erklärt: «Die Metzgerei Marti aus Muri wird den Dorfladen mit ihren Produkten beliefern.» Doch die Besorgung der weiteren Produkte gestalte sich etwas schwieriger.

Gemeinderat Roland Bühler ist zuversichtlich, dass sich noch weitere regionale Lieferantinnen und Lieferanten finden. Melanie Burgener

Seine Kollegin Amhof ergänzt: «Wir benötigen sicher noch eine Bäckerei und auch jemanden, die oder der uns frisches Gemüse liefern kann.» Sind diese Hauptprodukte gesichert, soll das restliche Angebot mit jenem von Hofläden aus der Umgebung ergänzt werden. «Da machen wir uns aber keine Sorgen. Vor allem, was Spezialitäten angeht, haben sich schon ein paar Interessierte gemeldet, darunter auch die Oberfreiämter Buurechuchi», so Bühler.

Vom Aromat bis zur Kaffee-Ecke: Der Container soll ein Treffpunkt werden

Alle Produkte, die nicht essbar sind oder lang haltbar sein müssen, wie WC-Papier, Kaffee, oder – wie es in keinem Schweizer Geschäft fehlen darf – Aromat, können von einem Grossverteiler bezogen werden. Dieser wird derselbe sein, der auch die Läden in der Westschweiz bestückt.

Priska Amhof ist froh, dass für den digitalen Dorfladen ein guter Standort gefunden werden konnte. Melanie Burgener

Nebst dem Organisieren geeigneter Lebensmittel, die ab Anfang Juni verkauft werden sollen, beschäftigen sich Amhof und Bühler noch immer mit der Gründung ihrer Firma. «Damit möchten wir uns finanziell etwas absichern», begründet Amhof diesen Schritt. Aktuell ist auch noch die Baubewilligung hängig, doch diese sollte in den nächsten zwei Wochen erteilt werden. Auch ein geeigneter Standort für den Container ist längst gefunden. Amhof erklärt:

«Hier war früher der ‹Häslihof›. Es ist ein guter Standort, weil man gut zufahren kann und das Geschäft von dieser Seite der Dorfeinfahrt sichtbar ist.»

Auf dem Grundstück der ehemaligen «Häslifarm» in Abtwil soll bereits im Mai der digitale Dorfladen aufgebaut werden. Melanie Burgener

Direkt vor dem Geschäft wird es zwei Parkplätze und auf der Seite Sitzmöglichkeiten geben, damit sich die Bevölkerung auf einen Kaffee treffen kann.

Den Namen «La petite épicerie» werden sie von der Gründerfirma, einem jungen Start-up-Unternehmen aus der Gemeinde Bavois im Kanton Waadt, übernehmen. «Wir hätten uns vielleicht mit ihnen auf ‹kleine épicerie› einigen können, aber ich glaube, die Leute gewöhnen sich an diesen Begriff, auch wenn er französisch ist», sagt Bühler. Amhof ergänzt lächelnd: «Und wir gehen davon aus, dass die Abbeler ihm einen eigenen Namen, wie ‹s Lädeli› oder ‹der petite› geben werden.»