Abtwil Am Traktor vorbei: Überholmanöver endet mit Frontalkollision Eine Autofahrerin wollte ausserorts einen Traktor überholen, verursachte dabei aber eine Frontalkollision mit einem anderen Auto.

Die beiden Fahrerinnen konnten durch Vollbremsung Schlimmeres verhindern. Kantonspolizei Aargau

Sie hatte die Entfernung des Gegenverkehrs wohl falsch eingeschätzt, als eine 23-jährige Autofahrerin kurz vor Abtwil zum Überholmanöver ansetzte. Die Frau fuhr am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr von Sins her kommend hinter einem Traktor her.

Gerade als sie dann mit ihrem Mercedes vorbeiziehen wollte, kam ihr zur gleichen Zeit eine ebenfalls 23-Jährige mit einem Hyundai entgegen. Es kam zur Frontalkollision.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Kantonspolizei Aargau

Da beide Fahrerinnen noch rechtzeitig eine Vollbremsung einleiteten, verlor die Kollision an Wucht. Beide Frauen konnten unverletzt aus ihren Autos steigen. Die Fahrzeuge wurden allerdings erheblich beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die Unfallverursacherin und nahm ihr den Führerausweis ab. (phh)

