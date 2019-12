Abtretender Gemeindeammann: «Wir waren immer anständig miteinander»

Wenn Michel Christen am Neujahrsmorgen in seinem schönen Haus an der Waltenschwiler Grintenstrasse noch etwas vor sich hindöst, kann er auf 26 Jahre politische Tätigkeit in der Gemeinde zurückblicken. Fast sein halbes Leben lang war der 62-Jährige Mitglied der Baukommission und lange Jahre auch deren Präsident. 18 Jahre war er Gemeinderat, davon 2 Jahre Vizeammann und 8 Jahre Gemeindeammann in jenem Dorf, in das er einst als 15-Jähriger mit seinen Eltern zugezogen ist und das für ihn zur Heimat geworden ist.

Was wird Michel Christen im politischen Ruhestand vermissen? «Sicher das stets gute Verhältnis, das ich in der Baukommission und später auch im Gemeinderat mit allen Beteiligten habe pflegen dürfen», sagt er spontan. «Wir haben oft hart und intensiv diskutiert, aber wir waren immer anständig miteinander.» Fehlen würde ihm vielleicht auch, dass er künftig nicht mehr so nahe am Ball sei und stets aus erster Hand mitbekomme, was im Dorf laufe. «Aber daran werde ich mich wohl bald gewöhnen», schmunzelt der diplomierte Architekt HTL.

«Meine Agenda wird künftig wesentlich dünner»

Nicht vermissen werde er die vielen Termine. «Meine Agenda ist künftig wesentlich dünner und so kann ich mit meiner Frau Brigitte vermehrt auch spontan etwas unternehmen. Darauf freue ich mich sehr.»

Christen hat neben seinen politischen Ämtern bei der Neuen Aargauer Bank bis vor drei Jahren einen 100-Prozent-Job gemacht. Seit seiner Frühpensionierung vor drei Jahren arbeitet er als selbstständiger Immobilienbewerter in einem wesentlich kleineren Pensum. Als er noch voll im Erwerbsleben gestanden sei, habe er sich in seinem Amt schon gut organisieren müssen. Vor allem, weil er sich immer auch intensiv um das Bauwesen gekümmert habe. Dank seiner beruflichen Qualifikationen hat Christen über Jahrzehnte alle anfallenden Baugesuche geprüft. Die Gemeinde konnte sich somit eine eigentliche Bauverwaltung sparen und damit wohl auch einiges an Ausgaben.