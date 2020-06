«Ab hier können Sie pflücken, so viel Sie möchten»: unsere Reporterin auf dem Erdbeerfeld

Vor den grossen weissen Tunnel, die das Feld überdachen, begrüsst uns Mirjam Wietlisbach. Gemeinsam erklären sie den Kunden die Regeln und helfen beim Wiegen. Auch ich muss zuerst meine leere Schüssel auf die Waage stellen: 286 Gramm. Dann weist mir Mirjam Wietlisbach eine Reihe zu: «Ab hier können Sie pflücken, so viel Sie möchten.» Ich betrete den kleinen Weg zwischen den Pflanzen. Das Stroh raschelt unter meinen Füssen. Die reifen Erdbeeren leuchten rot zwischen den vielen Blättern hervor. Es ist noch früh am Nachmittag, das Feld hat eben erst geöffnet und die Reihen neben mir sind noch fast leer.

600 Kilogramm Erdbeeren wurden gepflückt

Am Pfingstmontag habe das noch etwas anders ausgesehen. Dann hat die Pflücksaison auf dem Wietlisbach-Hof begonnen und es habe einen grossen Ansturm gegeben. «Rund 600 Kilogramm Erdbeeren wurden gepflückt», erzählt Josef Wietlisbach begeistert. Wenn es so viele schöne Früchte habe, könne man halt einfach nicht aufhören. «Und vielleicht hat Corona da auch noch etwas beigetragen.» Seine Schwiegertochter Mirjam stimmt zu: «Viele Kunden erzählen mir, dass sie froh sind, etwas anderes machen zu können, als nur spazieren und Velo fahren.» Und vielleicht ist es für viele, genau wie für mich, auch eine Tradition, die seit der Kindheit zum Sommer dazugehört. Genau wie die Raketenglace oder ein Besuch in der Badi.

Meine Schüssel füllt sich immer mehr. Die Anstrengung der gebückten Haltung und die Hitze, die sich unter dem Tunnel angestaut hat, sind schnell vergessen. Auch die Regeln sind einfach zu befolgen. Nur die reifen Früchte abnehmen, aufpassen, dass man nicht auf Beeren tritt, und am wichtigsten: «Zwischendurch auch mal eine in den Mund nehmen», sagt Josef Wietlisbach und grinst. Stolz blickt er über Reihen, die sich nach und nach auch mit Kindern füllen. Seine Augen leuchten. «Es ist eine wahre Freude. In den vergangenen Jahren sind nicht so viele Menschen gekommen. Aber ich habe das Gefühl, heuer wird es anders.»