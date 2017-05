Doch wie kam es dazu? Laut eigenen Angaben sucht Energy jeweils junge Schweizer Models, die einerseits mit ihrem Stil, aber auch mit ihrer Persönlichkeit zum Thema der Energy Fashion Night passen. Nadine Keller sei ein sehr offener und kommunikativer Mensch, heisst es auf Anfrage. Sie strahle Freude aus und komme daher auch gut bei den Hörern an.

Von Mailand nach Paris

Nach ihrer Matur arbeitete sie zuerst in Mailand. Mittlerweile ist sie in der Modehauptstadt Paris angekommen. So hat die Freiämter Schönheit auch international schon Erfolg verbuchen können: Vor kurzem durfte sie zum ersten Mal an der Fashion Week in Paris laufen, als Fitting-Model für Christian Dior arbeiten und war ebenfalls für Céline und Chanel tätig.