Aargauer Start-up will den Fleischmarkt aufmischen – mit Heuschrecken und einer neuen Erfindung

Christoph Bertschi öffnet die Tür zu seinem Elternhaus in Zufikon. Dort wuchs er zusammen mit seinen zwei Brüdern Adrian und Patrik auf. Inzwischen leben sie nicht mehr zu Hause, kommen aber regelmässig zu Besuch. Aber nicht nur wegen ihrer Eltern, nein. Im Keller des Hauses züchten die drei Brüder und ihr Freund, Reto Vogt, Heuschrecken.

Mit dieser Heuschreckenzucht haben sie sich selbstständig gemacht. Genauer: Mit den Boxen, die die vier eigens für die Zucht der Insekten entwickelt haben. Christoph Bertschi hat einen Masterabschluss in Banking and Finance, seine Brüder studieren an der ETH und der HSG. Bertschi präsentiert ihr Unternehmen SmartBreed als CEO. Auf dem Küchentisch steht sein Laptop. Darauf zeigt er einige Bilder: Tokyo heute und Tokyo vor über 70 Jahren, Singapur heute und vor 45 Jahren, Seoul heute und vor 60 Jahren. Im Vergleich fällt natürlich auf, dass diese Städte quasi explodiert sind. «Die Bevölkerung wächst», sagt Christoph Bertschi. «Und die Proteinnachfrage wird sich bis ins Jahr 2050 verdoppeln. Doch: Woher nehmen wir das zusätzliche Wasser oder die Anbau- und Nutzfläche für die Fleischproduktion? Wie regeln wir das, mit den dabei ausgestossenen Treibhausgasen?»

Preis senken und Heuschrecken etablieren

Bertschi hat die Antwort: Heuschrecken. «Die Insekten verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser als Rindfleisch, 16 Mal weniger Nutzfläche, 13 Mal weniger Nahrung und verursachen keinen Methanausstoss», sagt er. «Und das ist noch nicht alles: Als Schwarmtier sind sie für die Massenzucht geeignet, sind neutral in Geruch und Geschmack und haben einen sehr hohen Proteingehalt.»

Die Fakten, die Christoph Bertschi aufzählt, sind eigentlich nichts Neues. Es ist bekannt, dass Heuschrecken die bessere Alternative zu Fleisch sind. Was ist also das Spezielle an SmartBreed? «Wir wollen künftig zehn Prozent des Proteinbedarfs in der Schweiz mit Heuschrecken decken», sagt Bertschi. Und wie will er das schaffen? «Noch ist die Heuschreckenzucht eine sehr aufwendige Angelegenheit, bedarf vieler Handarbeit. Deswegen sind Heuschreckenprodukte so teuer.» Das Jungunternehmen will den Preis senken und damit Heuschrecken als attraktives Nahrungsmittel im Schweizer Markt verankern. Und nochmals die Frage: Wie will das SmartBreed das schaffen? «Wir haben eine Zuchtbox entwickelt, die automatisiert ist. Sie ist mit Sensoren ausgestattet, die zum Beispiel die Temperatur oder das Licht anpassen können, die Box wird automatisch gereinigt und auch das Füttern der Tiere ist automatisiert.» Damit bliebe viel Arbeit erspart, der Ertrag sei grösser und die Insekten wären weniger gestresst, als wenn stets jemand in die Box fassen würde. Wie so eine Box genau aussieht und was sie tatsächlich alles kann, ist noch geheim. Die Jungunternehmer lassen ihre Idee gerade patentieren.