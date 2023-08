Aargauer Ortsbürger Zum Siegerwein gekürt: Der Murianer Stiefeliryter überzeugt die Degustierenden zum zweiten Mal Am Donnerstag fand im Wohler Schlössli die fünfte Weinprämierung des Verbands Aargauer Ortsbürgergemeinden statt. Dieses Jahr wurden Weine der Traubensorte Riesling-Sylvaner degustiert.

Insgesamt sechs Weine von fünf Ortsbürgergemeinden gab es im Wohler Schlössli am Donnerstag zu verkosten. Mit der Traubensorte Riesling-Sylvaner fand die fünfte Ortsbürgerweinprämierung des Kantons Aargau statt. Wie in Vorjahren, war in der Jury unter anderem Regierungsrat Dieter Egli, Grossratspräsident Lukas Pfisterer und die Weinakademikerin Lidwina Weh.

Die Degustatorinnen und Degustatoren kürten den Murianer Stiefelreiter im Schlössli zum Sieger. Bild: Vianne Häfeli

In drei Runden wurden die Weine, alle mit Jahrgang 2022, degustiert. Der Önologe Urs Gasser führte durch die Verkostung und erklärte zu Beginn: «Die Beurteilung erfolgt über drei Punkte: Auge, Nase und Gaumen.» Die Jury musste zum Beispiel die Farbe, die Geruchsintensität und die Süsse des Weines beurteilen und anschliessend einen Favoriten auswählen.

Murianerin Milly Stöckli verzichtet bewusst aufs Bewerten

Konzentrierte Blicke waren im historischen Gebäude zu beobachten. Vor allem in der ersten Runde schienen sich die Bewertenden nicht einig, doch am Ende stand der Gewinner fest. Wie bereits vor drei Jahren, wurde erneut der Murianer Stiefeliryter zum Siegerwein gekürt. Die Präsidentin des Aargauer Ortsbürgerverbandes Milly Stöckli präsentierte den Siegerwein.

Die Präsidentin des Aargauer Ortsbürgerverbandes Milly Stöckli präsentiert den Siegerwein. Bild: Vianne Häfeli

Die Vizepräsidentin von Muri, welche ebenfalls in der Ortsbürgerkommission der Gemeinde ist, entschied sich bewusst dazu, bei der Degustation nicht mitzuwirken und war schlussendlich froh darüber. «Es hätte ein bisschen einen fahlen Beigeschmack, wenn Muri wieder gewinnen würde und ich bei der Bewertung dabei war», erklärt sie schmunzelnd im Voraus.

Aromen von Zitronenmelisse, Apfel und Ananas

Für Weinakademikerin Lidwina Weh hat der Murianer Stiefeliryter zu Recht gewonnen. «Es war ebenfalls mein Favorit. Am Ende war es ziemlich ein Tête-à-tête-Rennen, aber es ist absolut verdient», sagt sie. Die Wohler Sommelière von der Schüwo charakterisiert den Wein klar und duftig mit Aromen von Zitronenmelisse, frischem Apfel und Ananas. Das Finale des Weins sei herb und erfrischend.

Der sommerliche Donnerstagabend war für die Weinverkostung perfekt. «Die Traubensorte Riesling-Sylvaner steht generell für Leichtigkeit, Eleganz und Duftigkeit. Man trinkt diesen Wein vor allem, wenn es warm und sonnig ist», erklärt Weh.

Passend zum warmen Sommerabend stiessen die Degustatorinnen und Degustatoren mit einem leichten Riesling-Sylvaner an. Bild: Vianne Häfeli

Um den Abend ausklingen zu lassen, stiess die Jury bei einem Apéro auf den Siegerwein an. «Wein bedeutet Genuss und Geschichte. Darum komme ich immer wieder gerne an die Ortsbürgerweinprämierung», sagt Regierungsrat Dieter Egli in seiner Rede. Auch Grossratspräsident Lukas Pfisterer richtete ein paar Worte an die Anwesenden: «Als Ortsbürger von Aarau freut es mich, dass es den Anlass gibt. Es wurde ein schöner Siegerwein gefunden, dem ich mich anschliessen kann.»